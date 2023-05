Savonese. Altri due casi di peste suina nel savonese: uno a Varazze e uno a Giusvalla.

I positivi ora sono in tutto 742: i due casi segnalati fanno crescere il numero delle positività in Liguria a 307. Rimangono invece stabili i numeri in Piemonte (435).

Con questi due nuovi casi, a Giusvalla salgono a 10 i casi di psa in totale da inizio emergenza, a Varazze diventano 31.