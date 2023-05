Pesca, il 10° Seminario Nazionale dei FLAG fa tappa a Loano

Loano. Il 4 maggio scorso ha fatto tappa a Marina di Loano il decimo Seminario Nazionale dei FLAG, evento di promozione e scambio di esperienze e buone pratiche tra Flag attraverso laboratori e visite studio presso gli operatori del settore ittico nelle aree di pesca della zona ospitante.

Il Seminario dei Gruppi di Azione Locale della Pesca, svoltosi con la regia della Regione Liguria, rappresenta una tappa importante della programmazione dei fondi europei per la pesca.

Erano presenti rappresentanti della Regione Liguria, dei Flag italiani, della DG MARE, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), di FARMENT (rete europea del Flag) e della Rete Nazionale dei FLAG.

I rappresentanti dei Flag italiani si sono ritrovati a Genova il 3 maggio per aprire le giornate, nel Palazzo della Borsa, con i saluti e la presentazione del Seminario; il 4 maggio le delegazioni si sono spostate a Imperia per i tavoli tecnici e la visita al porto di Oneglia e alle strutture dei pescatori.

Nella serata di giovedì 4 maggio i gruppi hanno raggiunto e visitato il porto di Loano: ad accoglierli il sindaco di Loano Luca Lettieri, l’assessore all’ambiente Remo Zaccaria, il consigliere comunale capogruppo di maggioranza Demis Aghittino, il presidente del Flag Savonese Paolo Ripamonti.

“La nostra amministrazione è da sempre molto sensibile alle richieste e alle specificità del mondo della pesca – spiegano il sindaco Lettieri e l’assessore Zaccaria – Per noi, quindi, è stato un privilegio poter accompagnare i nostri ospiti in questo ‘tour’ all’interno di Marina di Loano e mostrare loro il mercato del pesce, le aree di ricovero ad uso dei pescatori e la sede dell’associazione dei pescatori sportivi, all’interno del quale si organizzano regolarmente eventi di divulgazione e sensibilizzazione rivolti soprattutto ai più giovani”.

“Ospitare sul territorio un evento della portata del Seminario Nazionale dei FLAG non è cosa che accada tutti i giorni ed è stato possibile grazie al lavoro svolto in sinergia dai tre FLAG liguri, che hanno presentato al Ministero un progetto organico e molto solido, composto non solo da tavoli di tecnici e momenti di approfondimento collettivi ma anche da visite sul territorio”.

A cena i partecipanti sono stati ospiti presso lo Yacht Club della Marina di Loano, dove hanno potuto degustare alcuni prodotti ittici tipici locali. Giornata finale il 5 maggio a Genova e nel levante.