Pesca alla trota, la valbormidese Gloria Oliveri si riconferma campionessa nazionale

Mallare. Esattamente un anno fa la giovane valbormidese Gloria Oliveri aveva coronato il suo sogno di conquistare l’oro pescando nelle acque del torrente Verde di Pontremoli (MS) scelto come campo di gara dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva. Ebbene nello scorso weekend del 13 e 14 maggio, Gloria, classe 1998, è salita nuovamente sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la medaglia d’oro per i risultati ottenuti nella sommatoria degli esiti delle singole prove della due giorni disputate sempre sulle medesime sponde.

“Indossare la maglietta dell’Italia per la seconda volta e riuscire a difendere il titolo da campionessa italiana si è rivelata un’impresa non facile – ha dichiarato la giovane originaria di Montefreddo, frazione di Mallare – ma nel corso della competizione l’impegno e la volontà di vincere crescevano sempre più infondendomi la giusta grinta. Del resto, sono convinta che con impegno, passione e determinazione gli obiettivi che si vogliono raggiungere non sono impossibili”.

E non si scorda di ringraziare i “Garisti club Biestro”, la società di Pallare che la supporta da diversi anni con indispensabili consigli che le hanno consentito di progredire sempre di più in una disciplina sportiva la cui passione ha ereditato dal padre Riccardo.