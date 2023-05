Per l’Aurelia Bis lavori ancora fermi, ma c’è una nuova data: il via il 25 maggio

Albisola/Savona. I lavori per l’Aurelia Bis tra Albisola e Savona dovevano partire l’11 maggio, con il presidente di Unione Industriali, Angelo Berlangieri, e il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, che avevano lanciato una sorta di “ultimatum” per il via all’intervento e alla ripartenza del cantiere: una presa di posizione forte lanciata per evitare ulteriori ritardi a un’opera ritenuta fondamentale.

L’opera è ferma dal 2018, dopo il fallimento della ditta che aveva vinto l’appalto. Invece, ancora nulla… Uno stop che non è certo stato gradito dal territorio e che ha scatenato nuovamente l’azione del presidente degli industriali savonesi e dello stesso primo cittadino albisolese.

Oggi da Anas e Ministero è arrivata però una nuova possibile data, quella del 25 maggio, un annuncio che ha fermato, per il momento, le proteste: “Attendiamo ancora una volta l’inizio dei lavori, auspicando che quanto riferito trovi finalmente riscontro” afferma lo stesso Berlangieri.

“Le opere legate alla mobilità sono fondamentali per Albisola, dove la situazione attuale è aberrante e mette in ginocchio il territorio. Il cantiere è fermo da anni e questo è degrado ambientale” aveva rimarcato Garbarini.

Il luogo in cui dovrebbe sorgere il nuovo casello autostradale

Resta la promessa: “Verremo sul cantiere tutti i mesi a verificare che i lavori inizino e che vadano avanti in maniera celere, possibilmente non nei mille giorni previsti dalla gara d’appalto ma riducendo fortemente il tempo di completamento di un 20% circa”.

Tra le questioni aperte legate all’opera il ribaltamento del casello autostradale di Albisola, un’opera che consentirebbe di entrare immediatamente in Aurelia Bis, bypassando la viabilità ordinaria: “Questa infrastruttura deve essere finanziata in quanto è collegata al nuovo assetto della viabilità del comprensorio” conclude Berlangieri.