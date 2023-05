Pedonalizzazione Savona, riqualificazione di via Ratti e via Manzoni: iniziati i lavori

Savona. Sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Ratti e via Manzoni a Savona. Le due vie chiuse al traffico a gennaio sono oggetto di un progetto di restyling condiviso da Comune e scuole: al protocollo d’intesa con il Comune hanno partecipato anche gli alunni del grafico Mazzini, della scuole edile e i bambini della primaria Nostra Signora della Neve.

Oggi sono stati conclusi i tracciamenti in via Ratti e iniziati in via Manzoni. Tra pochi giorni via Ratti e via Manzoni si coloreranno grazie ai disegni sulla pavimentazione, fiori e panchine.

La giunta aveva accolto la richiesta dei commercianti di aviare i lavori dopo il ponte di Pasqua. I tempi di realizzazione sono previsti in circa una decina di giorni per ogni via.

Quanto prodotto servità poi per il progetto definitivo: a bilancio sono state stanziate le risorse per affidare l’incarico di progettazione e entro l’estate dovrebbe essere pronto il progetto.