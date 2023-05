Pedonalizzazione Savona, dopo via Ratti si colora anche via Manzoni: studenti al lavoro

Savona. Ultimata la colorazione in via Ratti, gli studenti della scuola edile di Savona sono al lavoro in via Manzoni. Al progetto hanno collaborato anche gli studenti e le studentesse del Liceo Chiabrera Martini, Della Rovere, Mazzini da Vinci con il contributo degli alunni della Primaria Nostra Signora della Neve.

Per completare, tempo permettendo, ci vorrà unna decina di giorni.

Dopo la vernice arriveranno le piante, i fiori, le panchine. Le scuole stanno anche pensando a una mostra con tutti i progetti e le ipotesi di lavoro (decine e decine) portati avanti nel corso dei mesi e che saranno lo spunto per il progetto di riqualificazione definitivo.

Ieri pomeriggio in via Ratti il primo evento, “Comunità: tessuto di storie”, promosso dagli organizzatori del festival zerodiciannove_savona, dove insegnanti e bambini si sono ritrovati per proporre dei libri per il prossimo festival.

Le due vie chiuse al traffico a gennaio sono oggetto di un progetto di restyling condiviso da Comune e scuole: al protocollo d’intesa con il Comune hanno partecipato anche gli alunni del grafico Mazzini, della scuole edile e i bambini della primaria Nostra Signora della Neve.

Quanto prodotto servità poi per il progetto definitivo: a bilancio sono state stanziate le risorse per affidare l’incarico di progettazione e entro l’estate dovrebbe essere pronto il progetto.