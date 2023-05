Passa da Vendone il primo Giro della Valle Arroscia: tra le auto d’epoca anche una Lancia Appia del 1954

Vendone. E’ passato anche da Vendone il primo Giro della Valle Arroscia, raduno di auto d’epoca partito questa mattina da Pieve di Teco (IM) e organizzato dal Cave (Club Amatori Veicoli d’Epoca). Dopo il ritrovo in piazza Carenzi e la sfilata per la via principale del paese in mezzo ai portici del 1400, le auto si sono dirette verso Vendone ritornando poi a Pieve di Teco per pranzo.

Molte le macchine d’epoca iscritte: qualcuno, come il signor Alberto, è arrivato addirittura da Torino a bordo di una Lancia Appia prima serie del 1954. Acquistata nei primi anni 2000, era la vettura più antica presente all’incontro di oggi.

Nonostante la pioggia, l’evento è stato un successo: “Siamo riusciti ad organizzare questo raduno a Pieve di Teco, era già da un po’ di tempo che ne parlavamo con il Comune – spiega a Riviera24.it Walter Settembrino, presidente del Cave – avevamo tantissime richieste. Volevamo portate i nostri soci in questa Valle, che negli anni precedenti abbiamo un po’ tralasciato rimanendo un po’ di più sulla costa. La partecipazione era aperta ad auto e moto: come primo raduno dell’anno non abbiamo volute limitare in anni e modelli a nessun tipo di vettura e abbiamo lasciato che tutti venissero con il mezzo che volevano”.

“Sono un grande appassionato di auto d’epoca, assieme a mio fratello e mio cugino – spiega il sindaco di Pieve di Teco, Enrico Pira – negli ultimi 50 anni abbiamo raccolto una discreta collezione di macchine e moto che abbelliscono i garage dell’Albergo dell’Angelo (storico hotel del paese). Abbiamo diversi modelli e diversi produttori. Una passione che inizia casualmente ai tempi dell’università con una prima moto Guzzi che apparteneva all’allora macellaio di Rezzo con il sydecar che usava per trasportare i vitelli e l’abbiamo riportata all’antico splendore”.