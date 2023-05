Pallapugno: Bormidese semifinalista in Coppa Italia

Bormida. Dopo le partite della nona e ultima giornata di andata della Serie A Banca d’Alba e in attesa dei due recuperi ancora da giocare, si conoscono i nomi delle quattro semifinaliste di Coppa Italia: Pallapugno Albeisa, Marchisio Nocciole Cortemilia, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Bormidese.

L’unica certezza, per quanto riguarda le posizioni in classifica, è quella del primato della Pallapugno Albeisa. Per i piazzamenti finali dal secondo al quarto posto conteranno i due recuperi, che vedranno impegnati imperiesi e cortemiliesi: chi arriverà secondo avrà il vantaggio di giocare la semifinale in casa. Intanto, questa è la situazione dopo le partite disputate venerdì 26 e sabato 27 maggio, in attesa del nuovo turno infrasettimanale, valido per la prima di ritorno, in programma tra lunedì 29 e mercoledì 31 maggio.

Serie A Banca d’Alba – Nona giornata (ultima di andata)

Pallapugno Albeisa-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-2

Marchisio Nocciole Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 5-9

Acqua San Bernardo San Biagio-Bormidese 4-9

Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze 2-9

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 3-9

Classifica : Pallapugno Albeisa 8; Marchisio Nocciole Cortemilia, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Bormidese 6; Araldica Castagnole Lanze 5; Virtus Langhe 4; Acqua San Bernardo Subalcuneo 3; Acqua San Bernardo San Biagio e Bfm Macchine Agricole Canalese 2; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.

Recuperi ottava giornata

Giovedì 1 giugno ore 20.30

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo San Biagio

Martedì 6 giugno ore 20.30

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie B – Sesta giornata

Amici del Castello-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-8

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Prodeo 9-0

Speb-Gottasecca 9-8

Tealdo Scotta Alta Langa-Benese 9-5

Castiati Neivese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5

Domenica 28 maggio ore 20.30

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Abrigo Banca d’Alba Ricca

Recuperi quinta giornata

Benese-Pieve di Teco 6-9

Lunedì 29 maggio ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Galvanotecnica Surrauto Monticellese

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Tealdo Scotta Alta Langa

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C1 – Settima giornata

Caraglio-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese rinviata al 30 maggio, ore 20.30

Castiati Castagnole Lanze-Pieve di Teco 5-9

Pallapugno Albeisa-Officine Pesce Bubbio 9-2

Valle Bormida-Bormidese 9-2

Gottasecca-Centro Incontri 9-1

Merlese-Don Dagnino 9-7

Recupero quarta giornata

Lunedì 29 maggio ore 20.30

a Mondovì: Merlese-Pallapugno Albeisa (prosegue dal 2-5)

Recuperi quinta giornata

Lunedì 29 maggio ore 20.30

a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Bormidese

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Officine Pesce Bubbio

Martedì 30 maggio ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Don Dagnino

Domenica 11 giugno ore 20.30

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Caraglio

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C2 Girone A – Settima giornata

Monastero Dronero-Pro Paschese 1-9

Neivese-Subalcuneo 7-9

San Leonardo-Speb 7-9

Riposa: Ceva

Recupero quinta giornata

Lunedì 29 maggio ore 20.30

a Monastero di Dronero: Monastero Dronero-Ceva

Recupero sesta giornata

Mercoledì 31 maggio ore 20.30

a Ceva: Ceva-Neivese

Serie C2 Girone B – Quinta giornata

Augusto Manzo-Canalese 7-9

Peveragno-Ricca 9-4

Alta Langa-Merlese 7-9

Recupero quarta giornata

Domenica 28 maggio ore 20.30

a Canale: Canalese-Alta Langa

CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Femminile – Prima giornata

Sabato 3 giugno ore 19

a Canale: Canalese-San Leonardo

Lunedì 5 giugno ore 20

ad Alba: Gymnasium Albese-Amici del Castello

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Under 21 – Quinta giornata

Bormidese-Virtus Langhe 9-4

Centro Incontri-Peveragno 6-9

Imperiese-Araldica Castagnole Lanze 4-9

Gottasecca-Pro Paschese 6-9

Riposa: Benese

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Allievi Girone A – Terza giornata

Caraglio-Peveragno rinviata a martedì 30 maggio, ore 18.30

Araldica Castagnole Lanze-Cortemilia 4-8

Lunedì 29 maggio ore 17.30

a Bormida: Bormidese-Pro Paschese A

Recupero terza giornata

Mercoledì 31 maggio ore 20.30

a Cortemilia: Cortemilia-Caraglio

Allievi Girone B – Quarta giornata

Taggese-Pro Paschese B 5-8

Subalcuneo-Gottasecca 8-5

Domenica 28 maggio ore 17.30

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Virtus Langhe

Recuperi terza giornata

Subalcuneo-Taggese 8-3

Pro Paschese B-Pieve di Teco rinviata a mercoledì 31 maggio, ore 19

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Esordienti Girone A – Seconda di ritorno

Albese-Virtus Langhe 6-7

Riposa: Augusto Manzo A

Esordienti Girone B – Seconda di ritorno

Valle Bormida-Bubbio 1-7

Domenica 28 maggio ore 16

a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo B-Araldica Castagnole

Recupero terza giornata

Valle Bormida-Augusto Manzo B 7-5

Esordienti Girone C – Seconda di ritorno

Domenica 28 maggio ore 19

a Mondovì: Merlese-Pro Paschese

Riposa: Subalcuneo B

Esordienti Girone D – Seconda di ritorno

Taggese-Amici del Castello 6-7

Domenica 28 maggio ore 18.30

a Imperia: San Leonardo-Murialdo

Recupero terza giornata

Mercoledì 31 maggio ore 18.30

a Murialdo: Murialdo-Amici del Castello

Esordienti Girone E – Seconda di ritorno

Monastero Dronero-San Biagio 5-7

Riposa: Subalcuneo A

Recupero terza giornata

Lunedì 29 maggio ore 18.30

a Monastero di Dronero: Monastero Dronero-Subalcuneo A

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Pulcini Girone A – Terza giornata

Ricca-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait sul campo

Albese-Neivese 2-7

Cortemilia-Alta Langa 7-3

Riposa: Merlese B

Recupero prima giornata

Lunedì 29 maggio ore 18.30

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze

Pulcini Girone B – Terza giornata

Pro Paschese-Don Dagnino 7-5

Merlese A-Subalcuneo 3-7

Domenica 28 maggio ore 18.30

a San Rocco Bernezzo: Speb-Amici del Castello

Riposa: San Leonardo

Recupero seconda giornata

Merlese A-Amici del Castello 3-7

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Girone A (Amici del Castello, Imperiese, Taggese)

Prima giornata: domenica 4 giugno ore 17 a Dolcedo

Girone B (Don Dagnino, Prodeo, San Leonardo)

Prima giornata: martedì 13 giugno ore 17 ad Andora

Girone C (Canalese, Pro Paschese, San Biagio)

Prima giornata: sabato 17 giugno ore 17 a San Biagio Mondovì

Girone D (Centro Incontri, Monastero Dronero, Speb)

Prima giornata: lunedì 12 giugno ore 18 a San Pietro del Gallo

Girone E (Ceva, Merlese A, Merlese B)

Prima giornata: sabato 17 giugno ore 19 a Mondovì

Girone F (Albese A, Albese B, Monticellese, Ricca)

Prima giornata: sabato 10 giugno ore 16.30 ad Alba

Girone G (Cortemilia, Gottasecca, Valle Bormida)

Prima giornata: domenica 4 giugno ore 16 a Cortemilia

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO