Pallapugno, Bormidese ancora vittoriosa: Dutto e compagni si impongono 9-4 a Dogliani

Bormida. Ancora due partite sono state rinviate per la pioggia nel campionato di Serie A Banca d’Alba: a Dolcedo e a Cortemilia si giocherà martedì 23 maggio, alle 20,30, il recupero della settima giornata d’andata. Intanto, ecco la situazione aggiornata in attesa dell’ottavo turno in programma, meteo permettendo, da sabato 20 a lunedì 22 maggio.

Serie A Banca d’Alba – Settima giornata

Pallapugno Albeisa-Acqua San Bernardo San Biagio 9-3

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva-Bfm Macchine Agricole Canalese 7-9

Virtus Langhe-Bormidese 4-9

Martedì 23 maggio ore 20.30

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo Subalcuneo

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze

Ottava giornata

Sabato 20 maggio ore 20.30

a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Acqua San Bernardo San Biagio

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia

Domenica 21 maggio ore 16

a Bormida: Bormidese-Pallapugno Albeisa

Domenica 21 maggio ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva

Lunedì 22 maggio ore 20.30

a Canale: Bfm Macchine Agricole Canalese-Virtus Langhe

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie B – Quinta giornata

Venerdì 19 maggio ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Pieve di Teco

Sabato 20 maggio ore 15

a Gottasecca: Gottasecca-Galvanotecnica Surrauto Monticellese

a Ricca: Abrigo Banca d’Alba Ricca-Amici del Castello

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Tealdo Scotta Alta Langa

Lunedì 22 maggio ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo-Castiati Neivese

a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Speb

Recupero terza giornata

Martedì 23 maggio ore 20.30

a Ricca: Abrigo Banca d’Alba Ricca-Gottasecca

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C1 – Quinta giornata

Merlese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 0-9

Centro Incontri-Bormidese rinviata per pioggia e campo impraticabile a lunedì 29 maggio, alle 20.30, a San Pietro del Gallo.

Venerdì 19 maggio ore 20.30

a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Pieve di Teco

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Caraglio

Sabato 20 maggio ore 15

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Don Dagnino

Sabato 20 maggio ore 20.30

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Officine Pesce Bubbio

Recupero quarta giornata

Lunedì 29 maggio ore 20.30

a Mondovì: Merlese-Pallapugno Albeisa (prosegue dal 2-5)

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C2 Girone A – Recuperi quarta giornata

Neivese-Monastero Dronero 9-3

Ceva-San Leonardo 9-3

Quinta giornata

Speb-Pro Paschese 1-9

Venerdì 19 maggio ore 20.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Ceva

Sabato 20 maggio ore 16

a Imperia: San Leonardo-Subalcuneo

Riposa: Neivese

Serie C2 Girone B – Recupero prima giornata

Ricca-Alta Langa 9-1

Quarta giornata

Venerdì 19 maggio ore 20.30

a Canale: Canalese-Alta Langa

Domenica 21 maggio ore 20.30

a Ricca: Ricca-Augusto Manzo

Martedì 23 maggio ore 20.30

a Mondovì: Merlese-Peveragno

CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Femminile – Prima giornata

Sabato 3 giugno ore 19

a Canale: Canalese-San Leonardo

Lunedì 5 giugno ore 20

ad Alba: Gymnasium Albese-Amici del Castello

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Under 21 – Quarta giornata

Venerdì 19 maggio ore 18

a Scaletta Uzzone: Gottasecca-Imperiese

Venerdì 19 maggio ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Virtus Langhe

Sabato 20 maggio ore 17.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Centro Incontri

Sabato 20 maggio ore 18

a Peveragno: Peveragno-Benese

Riposa: Bormidese

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Allievi Girone A – Terza giornata

Sabato 20 maggio ore 16

a Peveragno: Peveragno-Pro Paschese A

Sabato 20 maggio ore 18

a Cortemilia: Cortemilia-Caraglio

Domenica 21 maggio ore 19

a Bormida: Bormidese-Araldica Castagnole Lanze

Allievi Girone B – Recupero seconda giornata

Virtus Langhe-Pro Paschese B 8-2

Terza giornata

Virtus Langhe-Gottasecca 8-7

Venerdì 19 maggio ore 18

a Cuneo: Subalcuneo-Taggese

Domenica 21 maggio ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Pieve di Teco

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Esordienti Girone A – Terza giornata

Venerdì 19 maggio ore 18

ad Alba: Albese-Augusto Manzo A

Riposa: Virtus Langhe

Esordienti Girone B – Recupero seconda giornata

Bubbio-Valle Bormida 7-1

Terza giornata

Sabato 20 maggio ore 18

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Augusto Manzo B

Martedì 23 maggio ore 18

a Bubbio: Bubbio-Araldica Castagnole Lanze

Esordienti Girone C – Terza giornata

Domenica 21 maggio ore 19

a Mondovì: Merlese-Subalcuneo B

Riposa: Pro Paschese

Esordienti Girone D – Recupero seconda giornata

Murialdo-San Leonardo 5-7

Terza giornata

Domenica 21 maggio ore 16

a Murialdo: Murialdo-Amici del Castello

Lunedì 22 maggio ore 18.30

a Imperia: San Leonardo-Taggese

Esordienti Girone E – Recupero prima giornata

Subalcuneo A-San Biagio 7-5

Terza giornata

Venerdì 19 maggio ore 18.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Subalcuneo A

Riposa: San Biagio

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Pulcini Girone A – Recupero prima giornata

Venerdì 19 maggio ore 19

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze

Seconda giornata

Domenica 21 maggio ore 17.30

a Mondovì: Merlese B-Albese

Martedì 23 maggio ore 19

a Neive: Neivese-Ricca

Martedì 23 maggio ore 20.30

a Neive: Araldica Castagnole Lanze-Cortemilia

Riposa: Alta Langa

Pulcini Girone B – Recupero prima giornata

Merlese A-Don Dagnino 7-2

Seconda giornata

Venerdì 19 maggio ore 18.30

a Imperia: San Leonardo-Pro Paschese

Sabato 20 maggio ore 17

ad Andora: Don Dagnino-Speb

a Mondovì: Merlese A-Amici del Castello

Riposa: Subalcuneo

CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO