Pallanuoto, Giacomo Lanzoni e Federico Panerai salutano la Rari Nantes Savona: “Annata emozionante”

Savona. Dopo l’annuncio del primo colpo in attacco, due addii per la Bper Rari Nantes Savona che saluta sugli attaccanti Giacomo Lanzoni e Federico Panerai.

“Un anno emozionante, è stato un piacere ed un onore indossare i colori del Savona, portandoli, dopo tanti anni, in una finale di Euro Cup – commenta Lanzoni – Ringrazio tutti i miei compagni, Alberto e tutta la dirigenza, ringrazio l’Ing. Gervasio e tutte le persone che ruotano attorno al mondo Rari Nantes Savona. Vi auguro il meglio”.

Gratitudine anche per Federico Panerai: “Ringrazio Savona e Alberto per questa annata trascorsa insieme. Annata più che positiva con la conquista della Finale di Coppa Len. Esperienza per me indimenticabile grazie alla tifoseria sia savonese che avversaria. Ringrazio Alberto che con la sua esperienza mi ha fatto crescere tecnicamente anche come marcatore e centroboa. Savona è una società storica che dall’anno prossimo farà un passo avanti portando nell’organico esperienza internazionale. Faccio il mio in bocca al lupo a Savona, Alberto e ai ragazzi. Grazie”.

Riguardo a Lanzoni Alberto Angelini commenta: “Lo saluto e lo ringrazio per il prezioso e costante contributo tecnico alla squadra ma soprattutto per l’educazione, la positività e il sacrifico profusi nella quotidianità del lavoro con i compagni. Sono certo che grazie a queste sue qualità il futuro sarà ricco di soddisfazioni sia per lui sia per chi avrà il piacere di stargli accanto”.

Il tecnico dedicata parole di stima anche a Panerai: “Lo ringrazio per averci donato lo straordinario spirito di abnegazione e il profondo senso della professionalità che lo contraddistinguono, insieme alle sue ottime qualità tecniche – dichiara Angelini – Si è moltiplicato in più ruoli per il bene della squadra rinunciando spesso ai più facili onori della ribalta, ma nel momento più difficile della semifinale con Trieste ci ha dato la spinta decisiva da vero protagonista. Un autentico esempio. Gli auguro il meglio per il proseguo della sua carriera”.