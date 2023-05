Pallacanestro Alassio, l’Under 14 elite si impone su Sestri e vola in finale regionale

Alassio. Under 14 elite in finale regionale, le coetanee nel femminile sbancano Lavagna, mentre tra i più piccoli vincono due tornei gli Under 13 a Pietra Ligure e gli Scoiattoli-Libellule a Ventimiglia. Questo, in sunto, il resoconto degli ultimi risultati del settore giovanile della Pallacanestro Alassio.

Under 14 elite

I gialloblù chiudono la stagione regolare al secondo posto, conquistando così i playoff. L’avversaria dell’ABC Ponente è il Sestri, battuta in gara 1 77 a 55: “Ad Albenga il primi due quarti sono stati equilibrati – raccontano – poi abbiamo allungato con l’aiuto di tutti e 12 i ragazzi che sono riusciti a giocare con meno palleggi e più passaggi”.

Forti del vantaggio della prima sfida, i gialloblù affrontano la trasferta di Genova, ma questa volta il tabellone sorride al Sestri che si impone 64 a 49. “Affrontare in un campo piccolo la zona è ancora più complicato zona e nel 26×14 di Pegli abbiamo patito. All’intervallo eravamo sotto di 7, abbiamo sbagliato tanto e consegnato gara 2 ai genovesi che ci hanno fatto male soprattutto in contropiede dovuto a nostri errori di lettura sulla 1-3-1”.

Con una incontro per parte si arriva a gara -2: ad Alassio i gialloblù partono convinti, patiscono un po’ nel secondo quarto, ma dopo l’intervallo lungo dimostrano di volere la finale conquistandola meritatamente e vincendola soprattutto in difesa. Il risulto finale è ABC Ponente 47 – Sestri 35.

“Complimenti ai ragazzi! Dopo gara 1 è arrivata la partita della Serie D e il giorno dopo giocare gara2, vuoi per il campo vuoi perché svuotato da ciò che è successo, non è stato facile. Come ripetiamo da anni, a livello giovanile, preferiamo partire dalle ‘fondamenta’ e resteremo sempre fermi al principio che nessuna partita giovanile debba modificare il nostro modo di giocare… Ora si ripeterà la finale con Vado, vedremo come andrà ma è già bello essere ai vertici del campionato ligure più difficile”, commentano dal club.

Under 14 femminile

Trasferta a Lavagna e seconda vittoria consecutiva per le u14 femminili che affrontano le ragazze della Polysport. Partita sicuramente più attenta a livello difensivo dove le alassine riescono subito a imprimere il loro ritmo gara, indirizzandola a proprio favore fin dai primi minuti.

“Siamo molto contenti di aver visto grandi miglioramenti da parte delle ragazze che giocano da meno tempo che non si sono fatte trovare impreparate e hanno dato un ottimo contributo alla squadra per la vittoria finale” dichiarano dalla Pallacanestro Alassio.

POLYSPORT LAVAGNA 10 – PALL. ALASSIO 70

Under 13 e Minibasket

L’Under 13 vince il Torneo Spring Cup di Pietra superando gli amici de Le Torri in semifinale e il Finale BK nell’atto conclusivo. In Coppa Liguria invece successo esterno (13-46) a Savona con Cestistica e terza vittoria in altrettante partite disputate.

Gli Scoiattoli-Libellule del 2014-15 vincono il torneo di Ventimiglia con 5 squadre partecipanti. I bimbi e le bimbe gialloblu hanno superato Imperia, Cairo, Ventimiglia e Bordighera.