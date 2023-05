Ottimi risultati per le giovani danzatrici dell’Asd StellaInsieme di Stella: a novembre il concorso internazionale di Tarragona

Stella. L’Asd StellaInsieme di Stella volerà in Spagna per rappresentare l’Italia al concorso internazionale di danza che si terrà a novembre a Tarragona.

Ad aprile le giovani danzatrici Maria Paola Benzi, Alice Ciarlo, Nadia Cioncolini, Marta Cipresso, Bianca Delfino, Margherita Destefanis, Noemi Garbarino, Matilde Giordana, Elena Perata, Virginia Rissotto e Gaia Tobia (tutte guidate da Francesca Lerone, insegnante e direttrice artistica dei corsi di danza dell’Asd) hanno partecipato al concorso “Genova in Danza “e al concorso CND di Livorno, alternandosi tra assoli, passi a due, e ottenendo diversi riconoscimenti.

Nel concorso di Livorno il 23 aprile hanno ricevuto il primo premio con due coreografie: “Cappuccetto Rosso”, passo a due di danza classica, e “Finding” gruppo contemporaneo.

Ciò ha consentito loro di accedere alle selezioni nazionali tenutesi a Lucca lo scorso 14 maggio.

Qui hanno ottenuto la medaglia d’argento con il duo di classico e con il gruppo contemporaneo il primo premio con felicitazioni della giuria, accedendo così al concorso internazionale che si terrà a novembre in Spagna.

“Immensa emozione, gioia e soddisfazione per l’insegnante Francesca e per tutti i componenti dell’Asd StellaInsieme, una piccola realtà sportiva aderente ad Anspi Nazionale, che svolge la sua attività all’interno del comune di Stella”.

“L’Asd StellaInsieme nell’ambito della sua attività di associazione sportiva, può contare su diverse decine di giovani provenienti non solo dal territorio del comune di Stella, ma anche dai comuni limitrofi i quali, accomunati dalla passione della danza, espressa in tutte le sue forme (classica, moderna, contemporanea, hip hop) si ritrovano settimanalmente presso la struttura Polifunzionale Anspi della Frazione di San Giovanni per allenarsi, danzare e condividere momenti di aggregazione e crescita non solo sportiva ma anche sociale ed educativa e per questo meritano davvero un grande riconoscimento per poter ricevere le congratulazioni dovute del caso. Vi aspettiamo il 18 giugno presso il campo giochi parrocchiale di San Giovanni per poter assistere insieme a tutti noi al saggio di fine anno”.