Ospedaletti, Simone Piccolo è il nuovo direttore sportivo

Ospedaletti. L’Ospedaletti inizia a mettere le fondamenta per costruire la prima squadra che disputerà il campionato di Prima Categoria 2023/2024. Dopo l’ingaggio dell’allenatore Fabio Luccisano, il sodalizio orange ufficializza oggi la scelta di Simone Piccolo nel ruolo di direttore sportivo.

Piccolo, 42 anni, è un nome noto del calcio ponentino: per oltre 15 anni ha calcato i campi di zona vestendo, tra le altre, anche le maglie di Ventimiglia, Intemelia e Sanremese oltre ad aver vinto un campionato di Prima Categoria proprio con l’Ospedaletti.

“Metterò grande impegno nel mio nuovo incarico trasmettendo concetti cruciali come passione e divertimento, se mancano non si va da nessuna parte – dichiara Simone Piccolo, alla sua prima esperienza dirigenziale dopo una lunga carriera nel calcio giocato – lavorerò in simbiosi con mister Luccisano che conosco e che stimo come persona e come allenatore. Dobbiamo costruire un gruppo, è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. E sarebbe bello anche coinvolgere la città di Ospedaletti”.

“A Ospedaletti mi lega un ricordo che ha una particolare analogia con la situazione attuale della squadra – conclude Piccolo – da giocatore ho vestito la maglia orange in Prima Categoria proprio dopo una retrocessione dalla Promozione e abbiamo vinto il campionato all’ultima giornata grazie a un gruppo nuovo e molto unito. Anche per questo voglio esprimere un sincero ringraziamento alla società che mi consente di iniziare questa nuova esperienza. C’è più gusto a essere orange”.