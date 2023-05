Ospedale Cairo, lettera al sindaco di Carcare: “Chieda alla Regione il riconoscimento di area disagiata”

Quello che segue è il testo – giunto alla nostra redazione – della lettera scritta da Eleonora Infelise al sindaco di Carcare Rodolfo Mirri.

Caro Rodolfo,

gentilissimo sig. Sindaco di Carcare, innanzitutto complimenti e buon lavoro!

Vengo a te non solo per amicizia ma per il tuo nuovo ruolo. Siamo in Valbormida 40.998 abitanti e 19 comuni (oltre i lavoratori), tra cui quello che governi tu. Se avessimo chiesto e preteso tutti di essere quello che siamo, ovvero area Montana disagiata, avremmo oggi un Pronto Soccorso, dove – per pochi che ce ne siano – i medici sarebbero toccati anche a noi.

Eppure abbiamo preferito credere alla favola di un Pronto Soccorso gestito da privati all’ospedale di Cairo, con l’obbligo in tale caso di finanziare un reparto di Rianimazione, e non siamo stati pronti a chiedere alla Regione tutti insieme il riconoscimento di area disagiata.

Da tempo stringe progressivamente, per mano dell’ASL, la garrota mortale del taglio delle risorse e dei servizi, per abituare progressivamente i cittadini a risolvere altrove i propri problemi di salute. Ciò che può e deve essere ottenuto con urgenza, invece, in una trattativa diretta con la Regione (e non con l’ASL, cui compete solo la gestione delle scelte politico-organizzative assunte dal Governo regionale), è il riconoscimento del nostro ospedale come Ospedale di Base in zona particolarmente disagiata: i requisiti li abbiamo tutti, anche grazie (si fa per dire) alle politiche regionali che hanno impedito lo sviluppo di collegamenti viari degni di questo nome nella nostra area di riferimento. Questa sarebbe sinergia con l’ospedale di Savona o di Pietra, non oberarli.

E non conta dopo, contava prima e conta ancora ma esattamente ora, perché se otterremmo quel riconoscimento potremmo davvero avere una riorganizzazione intelligente ed efficiente del territorio, (implementando letti territoriali di ospedale di comunità, di cure intermedie e di hospice, organizzando le Case di comunità, utilizzando con formule innovative la Medicina di Base e l’assistenza infermieristica), si potrebbe creare un “mix” di attività sanitarie ospedaliere e territoriali tale da mettere in sicurezza davvero la salute dei cittadini della Valbormida, si potrebbe costituire un modello organizzativo innovativo da validare, magari anche oggetto di una sperimentazione sul campo cui ci potremmo candidare.

Qui ci viviamo e abbiamo il diritto di pretendere una sanità vera, ed efficiente che risponda alla gente e a chi paga le tasse. Chi sostiene che non ci siamo problematiche che attengono alla riorganizzazione della sanità territoriale per renderla in linea con le domande di salute dei cittadini, mente sapendo di mentire. Per questo credo che il vero tema sul tavolo è come riuscire a invertire il conto alla rovescia che ci separa dall’inevitabile chiusura definitiva dell’ospedale per come lo abbiamo conosciuto fino a poco tempo fa.

Nel mio consiglio comunale cairese, Sindaco e giunta di maggioranza, si sono rifiutati di chiedere il riconoscimento in Regione, fallo tu, provaci tu. Io sono e sarò a tua completa disposizione concretamente. Anche con tutta la documentazione.

Perché questo non è un interesse personale ma collettivo. E non vuole essere una medaglia da mettersi al petto, ma un risultato che mi vedrà ringraziare e applaudire come persona e cittadina innamorata della Valbormida chiunque le garantirà cure ed emergenze.

Forza!

Eleonora Infelise