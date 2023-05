Liguria. Il pulsante rosso, come nei film. Alle 12.50 del 4 maggio con una manovra a distanza, costruttori, autorità, politici hanno dato il via alla costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova, un’opera da record per costi (quasi 1 miliardo) e complessità (avrà una profondità massima di 50 metri). Alle 12.50 nel canale di calma davanti ai terminal portuali è stata scaricata la prima gettata di ghiaia che ha dato il via ufficiale alla costruzione.

Cerimonia in grande stile a palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale (che ha commissionato i lavori), con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il suo vice Edoardo Rixi, i rappresentanti delle istituzioni locali, Toti, Bucci e del sistema portuale, Signorini, e poi i vertici del consorzio Per Genova Breakwater, guidato da Webuild, e ancora, figure chiave nel mondo della blue economy come il numero 1 di Msc Aponte.

Non sono mancate, e continueranno a non mancare, le contestazioni. Come quelle dei lavoratori precari della Compagnia unica – che hanno fischiato l’arrivo del ministro leghista, che poi si è fermato a parlare con loro al termine dell’evento – e quelle delle opposizioni sul progetto stesso, il consigliere regionale Ferruccio Sansa ha creato scompiglio nella sala della cerimonia con uno striscione. Per il resto, però, i toni e i modi sono stati trionfali, da giornata – appunto – storica. Al porto antico e nel centro di Genova, intanto, concerti, eventi, banchi di cibo e happening “in tema”, con tanto di finti cassoni trasportati da palloni aerostatici su una chiatta e poi verso il mare aperto.

“In questa sala c’è l’Italia del sì – ha affermato il ministro Matteo Salvini dal palco della cerimonia – arrivando da Milano pensavo a Leonardo Da Vinci e al sistema di conche sui navigli che aveva pensato, bene, pensavo che quel progetto sarebbe stato bocciato se ci fosse stata un’analisi costi benefici. Gli avrebbero detto che è matto, che costa troppo, per cui ringrazio chi riporta Genova al centro del mondo”. “Questa opera contribuirà allo sviluppo dell’interno Paese, i critici dicono che mai è stata fatta prima una diga cosi ma l’Italia è il paese dove si osa, dove si crea, con gli ingegneri migliori al mondo. Ingegneri che portano sapienza italiana nel mondo ma non qui. Invece oggi costruiamo anche qui. Poi affidiamoci al buon dio”. La conclusione del suo discorso non ha mancato di strappare qualche sorriso ai più maliziosi: “W la diga!” ha chiosato Salvini.

guarda tutte le foto 15



Nuova diga foranea di Genova, via ai lavori

“Non è retorica dire che oggi siamo al cospetto della storia – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, rievocando i garibaldini – e forse non è un caso che questa cerimonia avvenga alla vigilia del 5 maggio, di quel risorgimento italiano a cui Genova ha dato davvero tantissimo. Oggi diamo il via a un nuovo risorgimento per l’intero Paese”.

Toti cita anche la tragedia del Ponte Morandi: “Per un’ulteriore coincidenza oggi abbiamo qua le stesse persone che per prime arrivarono a Genova dopo il crollo, Salvini, Rixi, Signorini, Bucci, tutti nel loro ruolo – continua il governatore, ci sono anche Paola De Micheli, ex ministro del governo Conte, e c’è Pietro Salini di WeBuild – oggi mettendo la prima pietra di questa diga concludiamo un pezzo di storia, da oggi Genova irradia vibrazioni positive in tutto il Paese, questa diga fa sì che la logistica del Nord Ovest diventi davvero competitiva in Europa e lasciatemi dire che insieme a quei cassoni oggi affondiamo una politica che troppo spesso distrugge e non costruire. Come dice Einstein – conclude Toti – chi pensa che qualcosa sia impossibile non dovrebbe disturbare chi pensa che tutto si possa fare”.

Anche il sindaco di Genova Marco Bucci è, come al suo solito, ottimista. “Cassoni a Pra’? Cercheremo di averne meno possibile”, “Fondi limacciosi? Ho fatto tanti progetti nel privato nella mia vita. Le preoccupazioni ci sono sempre, fino al giorno dell’inaugurazione, ci saranno centomila intoppi tecnici, siamo qui per risolverli tutti, come si fa con tutti i progetti” e ancora “Fondale più basso? È chiaro che si può, però non serve. Sciusciâ e sciorbî no se peu. Purtroppo il fondo marino va così, se la fai più vicino c’è meno spazio e così non serve”, sono alcune delle risposte del primo cittadino, interpellato sulle difficoltà legate ai cantieri della nuova diga.

“Avere la diga vuol dire avere più acqua, quindi anche più terra su cui dare ricaduta economica e occupazionale sulla città. Come nei secoli passati, quando Genova si allarga sul mare, genera una ricaduta sulla città stessa. Questo è il concetto chiave della giornata di oggi” continua Bucci e poi una suggestione: “Cosa ci sarà sulla diga? Per ora facciamo la diga, poi ci possono essere tante cose. Avevo visto un progetto con una specie di metropolitana per passare da est a ovest, ci sono tante possibilità. Per ora non diciamo nulla, è troppo presto”. Il riferimento è (anche) alla proposta lanciata da Andrea Acquarone per rendere la diga un vero e proprio affaccio al mare per la città.

Oltre alle parole dei politici quelle dei tecnici. “Ce la metteremo tutta. Ci mettiamo tutta la nostra buona volontà per realizzare la diga. Questo sforzo lo facciamo per il Paese. II ponte di Genova lo abbiamo fatto noi: pensavate che sarebbe stato pronto? Forse no, invece lo è stato. Noi quando ci proviamo, ci proviamo”. Lo ha detto Pietro Salini, numero uno di Webuild, capofila del consorzio “Per Genova Breakwater”. Rispondendo alla domanda se si riuscirà davvero a finire in tre anni ha aggiunto: “Io spero di sì, se non ci riusciamo noi con le migliori tecnologie e con le migliori imprese di Italia vuol dire che era più difficile di quanto abbiamo pensato”.

I tempi della nuova diga sono quelli dettati dal Pnrr e li ha riassunti il presidente del porto Paolo Emilio Signorini: “Con oggi si parte con il consolidamento del fondale, a luglio inizierà lo scanno di imbasamento, tra settembre 2023 e settembre 2026 procederemo con la fabbricazione e la posa dei 100 cassoni, che vogliamo realizzare nel maggior numero possibile a Vado Ligure, poi da febbraio 2024 a fine 2026 si procederà con la realizzazione della sovrastruttura in cemento armato, contemporaneamente il 31 luglio 2026 dovrà essere completata la demolizione della diga esistente, che durerà un anno e mezzo”.

“Firma Salvini, guadagna Salini, pagano i cittadini” protesta in rima sullo striscione esposto nella sala dove si è svolta la cerimonia dell’avvio dei cantieri da parte del consigliere regionale d’opposizione Ferruccio Sansa. “Appena ho mostrato questo manifesto davanti a Salvini che parlava – racconta qualche istante dopo il blitz – le forze dell’ordine di hanno allontanato. Non c’è scritto nulla di offensivo, io sono un consigliere regionale, ho diritto di protestare di fronte a un’opera che secondo noi arriverà a costare tre miliardi: perderemo i finanziamenti del Pnrr e la pagheremo tutta noi. Un’opera che rischia di essere pericolosissima perché si posa su un fondale fangoso a 50 metri di profondità: rischia di essere una voragine melmosa dal punto di vista dei tempi e dei costi e di essere pericolosa. Ho espresso una mia opinione, ho protestato: ovviamente ho protestato qua perché è più efficace, avrebbero voluto che lo avessi fatto da solo in cima a un molo, ma non lo farò. Questa è l’idea che ha il governo Meloni di come trattare la protesta”, conclude.