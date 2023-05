Open day al Campus di Savona: gli studenti incontrano le aziende e suonano per la città

Savona. Giovedì 25 maggio presso il Campus Universitario di Savona, in via Magliotto 2, avrà luogo la prima edizione di: “S.M.E – Students, Music, Enterprise” una giornata voluta e costruita dal Campus di Savona insieme con il Comune di Savona nella quale le studentesse e gli studenti delle Scuole Superiori e dell’Università incontrano le aziende del Campus e, allo stesso tempo, offrono alla città la loro musica mettendo al centro i bellissimi spazi del Campus di Legino.

“Questa iniziativa – commenta Elisa Di Padova, vicesindaco con delega Integrazione scuola-città e Città universitaria – si colloca nel cammino di collaborazione tra Amministrazione Comunale e Campus. Può essere una formula da riproporre ogni anno, perché è una modalità di “orientamento” diversa dal solito che fa vivere gli spazi e facendo conoscere le realtà insediate nel nostro Campus. E’ un’iniziativa che, da un lato, mette al centro il protagonismo giovanile e, dall’altro, stimola il collegamento e la collaborazione tra le realtà del nostro territorio e le aziende che qui sono insediate. L’iniziativa è dedicata sia ai cittadini sia agli studenti delle scuole superiori che proprio al Campus troveranno un palcoscenico pronto ad accoglierli”.

“Ritengo sia importante che la città percepisca il Campus come sua parte integrante, imparando a conoscerne gli spazi, le attività didattiche e di ricerca che vi si svolgono e le realtà imprenditoriali che ospita. Tutto questo si traduce in nuove possibilità e nuovi stimoli per chi si sta affacciando al mondo universitario – dichiara, invece, Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova – Entrare in esso, anche fisicamente, come consente questa iniziativa, è un modo per farlo scoprire, per soddisfare curiosità e, mi auguro, trovare risposte e ispirazione per il proseguimento degli studi”.

Il programma prevede, a partire dalle 17, la presentazione del Campus e delle aziende qui ospitate. Ci sarà la possibilità di fare visite guidate negli spazi universitari a cura degli studenti di dottorato e di incontrare le imprese che, nel cortile, proporranno il “Carrier Day”.

A partire dalle 19 gli spazi esterni si animeranno con concerti delle band (vedi elenco sotto) degli Istituti Secondari di Secondo grado di Savona e del Campus presentati da Radio Jasper. Inoltre, al calar della sera, a partire dalle 21.30, in caso di cielo sereno, ci sarà la possibilità di fare osservazioni telescopiche, a cura dell’Associazione Astrofili.

Le band

Scuole superiori

Lighthouse (Liceo O.Grassi Savona)

Progetto Musicarte (Liceo G. Chiabrera Savona)

Trinity (Istituto tecnico Ferraris-Pancaldo Savona)

Applefield (studenti del liceo G. Bruno di Albenga)

Campus

Koosha Kiarashi

White night

Elisa Turchi

Silvia Crosa

Le aziende che partecipano all’iniziativa

BPS Deployment

Delta informatica

Fondazione CIMA

Gruppo GPI

Layn

Mesa

PressComm Tech

Restore