Omicidio di Savona, giovedì 11 maggio al Sacro Cuore l’ultimo saluto a Danjela Neza

Savona. Si terrà giovedì 11 maggio alle 11 presso la chiesa del Sacro Cuore a Savona il funerale di Danjela Neza, la 29 anni, di origini albanesi che nella notte tra venerdì e sabato scorso è stata uccisa da un colpo di pistola in piazza delle Nazioni a Savona.

Secondo quanto confessato dallo stesso autore del gesto, a premere il grilletto è stato un 27enne originario della Guinea, Safayou Sow. Entrambi erano da tempo in Italia, regolari e perfettamente integrati. Lavoravano nello stesso locale, il Club Nautico Savona, in piazzetta d’Alaggio. Entrambi apprezzati, lui per il suo lavoro come aiuto cuoco, lei in sala per come accoglieva e serviva i clienti. Danjela aveva qualche piccolo precedente e un ammonimento della questura, ma per una vicenda che non riguarda i rapporti con Sow.

Secondo quanto si è potuto ricostruire, circa un mese fa i due hanno avuto una relazione, che però la ragazza ha ben presto ritenuto di troncare. Una decisione che l’uomo non è riuscito ad accettare. L’altra notte i due si sono visti nei giardini di piazza delle Nazioni, hanno litigato a lungo fino a quando Safayou Sow è andato in macchina, ha preso una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola abrasa, detenuta irregolarmente, è tornato dalla giovane e le ha sparato, forse alla nuca e forse più colpi. Poi ha telefonato al 112 e ha detto: “Ho sparato a una donna, venitemi a prendere”.

Si è consegnato agli uomini della volante accorsi assieme a un’ambulanza della Croce d’Oro: per la ragazza non c’era più niente da fare. L’omicida è stato portato in questura e interrogato. Ha spiegato che la ragazza, oltre a ribadirgli la fine della relazione, lo aveva anche insultato, facendogli scattare la furia omicida.

Ieri l’indagato, assistito dall’avvocato Alessandro Stipo, è comparso davanti al Gip e ha riferito che l’omicidio non era premeditato e sull’arma ha aggiunto che dopo averla trovata l’ha tenuta in macchina per eventuale difesa personale perchè qualche mese prima aveva ricevuto delle minacce che però non aveva denunciato.

Sul rapporto con l’ex fidanzata ha riferito che i litigi erano iniziati a febbraio e la sera stessa lui aveva cercato di contattarla per vederla. Lei inizialmente aveva detto di no, poi in un secondo momento invece ha cambiato idea. Dopo aver mangiato due kebab, si sono fermati a litigare nella via che collega corso Ricci ai giardini di piazza delle Nazioni. Lei, secondo quanto ha detto Sow, inconsapevole che lui possedesse una pistola, al culmine del litigio gli ha detto ‘Cosa vuoi fare? Vuoi spararmi?’ e a quel punto l’uomo ha preso la pistola in macchina e dopo aver sparato alcuni colpi a vuoto, avrebbe colpito la ragazza alla testa.

Sow è accusato di omicidio e porto abusivo di armi con l’aggravante della premeditazione e del legame sentimentale. Le aggravanti impediscono di chiedere il rito abbreviato. Le indagini proseguiranno per accertare la provenienza della pistola. La salma della povera ragazza è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che verrà effettuata mercoledì 10 maggio.