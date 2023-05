Nuovo regolamento gestione rischio alluvioni in Liguria, Toti: “Introdotte regole rigide, sbagliato fare confronto con l’Emilia Romagna”

Liguria. Con il nuovo piano di gestione del rischio alluvioni, emanato da un organismo governativo come l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, è stata definita la disciplina di riordino del complesso architrave normativo che regola la gestione del rischio alluvioni sui territori di Toscana, Liguria e Umbria. La Regione Liguria è chiamata a definire sul proprio territorio le regole di dettaglio in campo urbanistico coerenti con il nuovo piano distrettuale.

“Siamo quindi pronti a fare un salto di qualità, garantendo la piena aderenza al piano sovraregionale, la massima precauzione sul nostro territorio, la conoscenza tecnico scientifica come punto di partenza imprescindibile per stabilire la pericolosità delle aree attraverso un unico regolamento chiaro e di semplice interpretazione – afferma il presidente ligure Giovanni Toti -. È un passo che compiamo memori delle esperienze passate, anche tragiche, che ci hanno fatto alzare il livello di attenzione sulla mappatura del territorio, unendolo ad importati investimenti sul piano della sicurezza del territorio che continueremo a fare anche nel futuro”.

“Si tratta di un piano di gestione ampiamente condiviso con tutti i soggetti coinvolti, sul quale negli ultimi giorni sono state dette cose gravissime accostando arbitrariamente la questione a quanto successo in Emilia Romagna, dove peraltro sono impegnati decine di volontari con la colonna mobile di protezione civile” aggiunge.

“Il nuovo regolamento – continua il governatore – faciliterà l’applicazione della normativa da parte di tutti quegli uffici tecnici che si devono esprimere sui progetti, oltre a garantire la certezza normativa per tutti i soggetti che desiderano investire sul territorio regionale, dalla ristrutturazione di una casa all’impianto di un’azienda. Non si tratta di un atto politico, ma tecnico, nel quale sono stati i tecnici a decidere il da farsi sulla base di quello che è stato compiuto negli ultimi 10 anni in Italia e in Liguria, come normative nazionali e locali, piani di bacino, messa in sicurezza dei torrenti”.

Il regolamento stabilisce una disciplina rigorosa, chiara e univoca e basata su criteri scientifici e oggettivi non interpretabili, ovvero su studi idraulici dettagliati e validati, la definizione della pericolosità delle aree e i conseguenti divieti, vincoli e criteri da seguire all’interno delle stesse in campo urbanistico e infrastrutturale.

I punti principali sono la piena aderenza alla disciplina di Distretto e la massima precauzione, ad esempio sui divieti che riguardano i servizi essenziali come scuole, ospedali e centri di protezione civile. Studi idraulici accurati e aggiornati, proposti da enti pubblici e validati da Regione e Autorità di bacino, come presupposto per stabilire la pericolosità delle aree. L’univocità e cioè l’applicazione di regole omogenee sul territorio e sostituzione con un’unica disciplina di un groviglio di norme, atti e circolari accumulatesi nel tempo. La chiarezza, con criteri oggettivi e definiti a priori con minor spazio a deroghe e interpretazioni soggettive e/o qualitative.

“All’interno di questo assetto normativo mutato e di queste nuove previsioni – spiega l’assessore alla protezione civile e difesa del suolo Giacomo Giampedrone – c’è l’introduzione di alcuni vincoli maggiori rispetto alla disciplina precedente, oltre ad alcune migliori interpretazioni delle zone inondabili che vengono definite con maggiore precisione. Questo non significa permettere di costruire in aree inondabili, ma l’aver aumentato la conoscenza del nostro territorio, mappando aree di rischio che fino a dieci anni fa erano considerate pienamente edificabili. La Fascia P3_0 è una fascia di valutazione di edificabilità in zone a bassa pericolosità, data da un battente idrico del corso d’acqua che non supera i 30 centimetri e una velocità di un metro al secondo. Al di sotto di questa soglia, se c’è uno studio che dimostra che questi dati sono rispettati, si può valutare l’edificabilità: ovviamente non si tratta dei corsi d’acqua principali, che hanno le loro carte idrauliche e lungo i quali rimangono tutti i vincoli previsti. Stiamo facendo incontri con associazioni, sindaci, categorie produttive: nessuno ha rilevato che è una normativa estensiva, anzi alcuni hanno detto che è troppo restrittiva”.

Le nuove norme, oltre a introdurre vincoli e disposizioni stringenti, prevedono che ogni intervento debba essere realizzato in condizione di gestione del rischio: sono consentiti quindi solo alcuni interventi in specifiche e definite condizioni costruttive, così da non mettere in alcun modo a rischio la pubblica incolumità o causare danni a beni pubblici o privati. Le aree a ‘minore pericolosità’ devono essere individuate solo a seguito di studi idraulici accurati e aggiornati, svolti da enti pubblici e validati da Regione e Autorità di bacino. Oltre a questo, il concetto di ‘minore pericolosità’ delle aree esondabili è già presente nelle norme che regolano le possibilità di costruzione in Liguria: non viene introdotto con il regolamento ma esiste dai primi anni 2000, ed è presente anche nei regolamenti di altre Regioni.

Giovanni Toti, inoltre, liquida la pioggia di critiche sul nuovo regolamento per l’attuazione del piano di bacino distrettuale che prevede la possibilità di insediare nuove costruzioni su alcune aree inondabili, rispettando determinate condizioni: “Strumentalizzazioni che definire sciacallesche è un eufemismo” commenta.

Un provvedimento, approvato con semaforo verde pieno dall’Autorità dell’Appennino Settentrionale, che ha mandato su tutte le furie le associazioni ambientaliste, intervenute per chiedere il ritiro di una norma definita “folle”. E così la Regione, che per prima ne aveva diffuso i contenuti in un comunicato dell’11 maggio, ha convocato oggi una conferenza stampa per chiarire nel dettaglio cosa cambia rispetto al passato.

Perché tanto clamore? Perché nel regolamento predisposto dalla Regione, che attende il parere (non vincolante) della commissione regionale competente per la definitiva entrata in vigore, compare una “sottospecie” della fascia più pericolosa, definita P3_0, con due caratteristiche principali: altezza massima dell’acqua durante un’alluvione pari a 30 centimetri e velocità di scorrimento compresa tra 0 e 1 metri al secondo. A differenza del passato, in queste zone – che ad oggi non sono state ancora definite perché saranno necessari studi di bacino approvati dall’Autorità distrettuale – saranno consentiti nuovi parcheggi a raso e soprattutto “interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti, purché non interrati e non riguardanti servizi essenziali”, a patto che rispettino particolari accorgimenti costruttivi.

“È una fascia di minore pericolosità relativa che si riferisce a piccoli corsi d’acqua e che avrà impatto su superfici minori rispetto, ad esempio, al Bisagno o all’Entella, su cui rimangono tutti i vincoli vigenti – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. Finché non saranno aggiornate le carte, la fascia P3_0 non sarà presa in considerazione. Se ci sarà uno studio che dimostra che quelle caratteristiche sono rispettate per una certa zona, e spetterà all’Autorità di bacino distrettuale approvarlo, chi dovrà autorizzare un progetto ne terrà conto”. Alcuni di questi studi saranno condotti dalla Regione nei prossimi mesi, altri potranno essere attivati su richiesta dei Comuni o di eventuali privati che propongono progetti di interesse pubblico. E non varranno più gli studi locali con cui i Comuni potevano autorizzare interventi in deroga.

Nel regolamento, però, ci sono anche vincoli più stringenti rispetto al passato. Nella fascia P3 saranno vietate nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, volumi o sottopassi interrati, nuovi campeggi, nuovi edifici o ampliamenti (al netto delle deroghe previste per la fascia P3_0) e parcheggi a raso (idem). Gli stessi divieti valgono per la fascia P2 (inondabile con tempo di ritorno fino a 200 anni) con le stesse eccezioni per una sottofascia definita P2_0, che corrisponde in effetti all’attuale fascia B0 dei piani di bacino vigenti in Liguria, con l’aggiunta di ulteriori concessioni per i volumi interrati. Nella fascia P1, invece, “è consentito ogni tipo di intervento, purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere”.

“Mettere un atto amministrativo in correlazione a un evento catastrofico credo sia qualcosa che neppure il più becero populismo era arrivato a fare negli ultimi anni – rincara la dose Toti -. Semplicemente cambia la mappa del rischio a seconda dell’evolversi della realtà normativa o fattuale. È un piano che faciliterà la comprensione di tutti gli uffici tecnici e la certezza normativa per tutti coloro che vogliono investire in Liguria. Se qualcuno pensa che dobbiamo rinunciare a rinnovare le nostre leggi perché ritiene che si debba stare immobili a guardare come se le conoscenze non evolvessero, credo sarebbe il peggiore schiavista di questo Paese”.

“Tutto questo vuol dire avere aumentato la capacità di conoscenza del territorio in maniera considerevole, mappando aree di rischio che fino a dieci anni fa erano tranquillamente edificabili – aggiunge Giampedrone che annuncia anche un “incontro tecnico con le maggiori associazioni ambientaliste perché vorrei che questo regolamento venisse raccontato per ciò che è. Abbiamo già incontrato Comuni, categorie, associazioni: nessuno ci ha detto che il regolamento è troppo permissivo, anzi, qualcuno si è lamentato che è troppo restrittivo. Del resto tutti gli aggiornamenti alle mappature negli ultimi anni sono stati in senso negativo”. Dunque nessuna intenzione di fare un passo indietro: “Chi ha chiesto di ritirare il regolamento non sa cosa vuol dire, se non facessimo questo regolamento entrerebbe in vigore il Pgra, norma di carattere generale, che è molto più estensiva in alcuni ambiti. Prima bisogna conoscere le cose”.