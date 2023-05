Nuovo autovelox a Pietra Ligure: 20 sanzioni al giorno, motociclista a 117km/h

Pietra Ligure. Dal 2 al 10 maggio sono 201 le sanzioni per violazioni del codice della strada con l’attivazione del nuovo autovelox posizionato sul tratto di via Aurelia a levante di Pietra Ligure, all’altezza del passaggio a livello di Viale Europa, in prossimità dell’inizio del centro abitato.

E’ il primissimo bilancio da parte del comando della polizia locale pietrese in merito all’operatività del dispositivo di rilevamento della velocità in postazione permanente automatizzata. Il velox, dotato di rilevatore ottico in entrambe le direzioni di marcia, è stato installato con l’obiettivo di rappresentare un deterrente sul fronte di una maggiore sicurezza stradale. L’area, infatti, è densamente abitata e molto frequentata sia dai residenti che dai turisti che, da tempo, lamentano una situazione di pericolosità dovuta alla velocità sostenuta dei veicoli in transito.

Dunque, sono 20 le sanzioni giornaliere ad ora rilevate con il superamento del limite di velocità dei 50 km/h imposti per il tratto viario. Tra queste spicca quella di un motociclista che sfrecciava a ben 117km/h: per lui, oltre ad una multa di 850 euro, anche la sospensione della patente di guida.

Altre tre hanno visto mezzi e veicoli procedere tra gli 80 e i 95 km/h (decurtazione di 8 punti della patente), mentre il resto delle sanzioni hanno evidenziato velocità sopra i 55 km/h (3 punti della patente).

Per il periodo iniziale di attivazione è stata disposta una notifica delle sanzioni entro 3 giorni, questo per comunicare quasi in tempo reale agli automobilisti e agli utenti della strada le violazioni rispetto alla velocità indicata e quindi sensibilizzare ancora di più sulla presenza del nuovo autovelox e mettere in guardia conducenti e autisti che magari transitano più volte al giorno nel medesimo tratto di Aurelia.

Secondo quanto riferito dal comando pietrese, l’obiettivo è che questa metodologia possa portare in tempi brevi ad una riduzione delle sanzioni.

Il nuovo velox di Pietra Ligure si trova a poche centinaia di metri da un altro apparecchio simile attivato a Borgio Verezzi all’altezza delle strisce pedonali e dalla fermata bus, sempre sull’Aurelia.