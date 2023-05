Nuova vetrina turistica per Borgio Verezzi

con il sindaco Renato Dacquino

C’è voluto qualche mese di lavoro ma possiamo essere soddisfatti del risultato ottenuto! Da pochissimi giorni è approdato finalmente on-line sul sito comunale www.visitborgioverezzi.it e sul nostro sito www.duezainieuncamallo.com il nuovo sfogliabile digitale e interattivo dedicato a Borgio Verezzi.

Un numero digitale che ricalca sommariamente il format delle più conosciute edizioni cartacee che ormai da due anni accompagnano il nostro cammino associativo, presentando articoli, fotografie ed itinerari turistici, questa volta accompagnati da contenuti multimediali scaricabili gratuitamente.

Un numero che racconta in modo moderno e intrigante le bellezze e le risorse di Borgio Verezzi, con le sue attrattive, le Grotte, i sentieri ed i percorsi, le De.Co. e molto altro ancora.

Un regalo che abbiamo deciso di fare al nostro territorio, nell’ambito di un nuovo progetto di collaborazione con il Comune di Borgio Verezzi e con gli albergatori locali, finalizzato ad una nuova forma di promozione turistica agile, inclusiva e accessibile a tutti.



Un modo nuovo di parlare del nostro piccolo e splendido angolo di Liguria, pensato per gli ospiti (effettivi o potenziali) ma anche per i residenti, che con un solo click dal cellulare o dal computer potranno accedere facilmente a tanti contenuti e informazioni preziose.

Lo sfogliabile, e i relativi contenuti, saranno inoltre raggiungibili tramite il QR code che è stato diffuso pubblicamente tramite siti e social e consegnato in questi giorni ai gestori delle strutture ricettive e ai negozianti, per diffondere al massimo questo strumento promozionale.

la collaborazione con le attività produttive di Borgio Verezzi

Lo sfogliabile è stato realizzato anche grazie all’importante collaborazione con ABA – Associazione Albergatori di Borgio Verezzi, e alcuni commercianti, che hanno sostenuto il progetto partecipando attivamente.

Mercoledì 31 maggio alle ore 14,30 presso la Sala Consiliare comunale, avrà luogo un incontro di presentazione dello sfogliabile dedicato a Borgio Verezzi e del progetto generale portato avanti da DZEUC, aperto a tutti gli interessati. Per chi lo desidera, sarà possibile seguire la presentazione anche in diretta streaming (o in differita) tramite i social comunali.

