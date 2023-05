Nuova diga foranea, il Tar annulla l’affidamento: Webuild continuerà i lavori, ma c’è il rischio di risarcimento milionario

Liguria. Non cambia nulla ma politicamente la decisione è clamorosa. La prima sezione del Tar Liguria, riunita il 7 maggio, ha annullato l’aggiudicazione della gara per la nuova diga foranea del porto di Genova, il cui avvio dei lavori è stato celebrato meno di una settimana fa con una grande cerimonia. La decisione dei giudici amministrativi è stata pubblicata oggi – qui il documento – ed ha fatto tremare i muri dell’Autorità portuale, che ha gestito la gara.

Non cambia nulla, ovvero il consorzio PerGenova Breakwater, guidato da WeBuild, continuerà a costruire la diga e il contratto firmato non decade. Trattandosi di opera finanziata con le risorse previste dal Pnrr, “e trovando applicazione l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato”. Così dice la normativa e che i lavori sarebbero stati al riparo era noto da mesi.

L’illegittimità dell’atto ha valore solo ai fini risarcitori. “Solo”, si fa per dire. Si tratterebbe di un risarcimento milionario, che palazzo San Giorgio dovrebbe sborsare in caso di conferma della decisione dei giudici. Ma l’iter giudiziario si profila lunghissimo. Ci saranno sicuramente ricorsi in consiglio di Stato. Anche perché oltre al risarcimento, se venisse evidenziata l’illegittimità della gara, scatterebbe anche la possibile accusa di danno erariale. Insomma, un bel guaio che avrà immediate ripercussioni e reazioni sul fronte politico.

Il ricorso, ricordiamo, era stato presentato da Eteria, il consorzio guidato dai gruppi Gavio e Caltagirone con la spagnola Acciona e Rcm costruzioni, contro l’aggiudicazione della gara per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova al consorzio composto da Webuild, Fincantieri e Fincosit. In passato il Tar aveva rigettato la sospensiva richiesta dai ricorrenti, cosa che avrebbe ostacolato e ritardato di almeno sei/otto mesi l’avvio dei lavori, iniziati ufficialmente con la cerimonia del 4 maggio scorso.

Il valore della gara, per il primo lotto della diga, è di circa 920 milioni. Il costo complessivo dell’opera è previsto in 1,3 miliardi di euro. La nuova diga è progettata per sorgere davanti al porto vecchio di Sampierdarena, su un fondale di profondità massima di 50 metri, lunga 6,2 chilometri, distante 450 metri dalla diga foranea esistente. Il programma dei lavori prevede la conclusione entro la fine del 2026, almeno del primo lotto.

Autorità Portuale precisa che “i lavori proseguiranno secondo cronoprogramma non avendo la sentenza effetti sul contratto. Tra le varie contestazioni sollevate dal ricorrente Consorzio Eteria i giudici hanno accolto un solo motivo di ricorso che sarà oggetto di appello, fermo restando che la posizione del Consorzio è anche oggetto di verifiche da parte dell’amministrazione, come dà atto nella sentenza lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale”.

Critici Valentina Ghio, segretaria del Pd Liguria, Simone D’Angelo, segretario e capogruppo Pd a Genova, Luca Garibaldi, capogruppo Pd in Regione: “La gestione della realizzazione della Diga da parte di Toti, Bucci e Signorini si rivela sempre più fallimentare. La sentenza del Tar che dichiara illegittima l’assegnazione dell’appalto a Webuild è l’ulteriore conferma di come Comune, Regione e Autorità Portuale stiano mettendo a rischio la costruzione di un’opera centrale per la Liguria e per il Paese, che procederà nel suo iter solo perché protetta dalle misure speciali previste per il Pnrr. Diversamente sarebbe saltato tutto, con danni enormi”.

“Siamo di fronte all’ennesimo colpo alla credibilità gestionale di chi dovrebbe realizzare l’opera principale del Pnrr, che fino a oggi ha già visto diversi scivoloni: dalla gara andata deserta al ritardo nell’assegnazione dei lavori da parte della commissione aggiudicatrice a causa di un conflitto di interesse, fino ai dubbi mai chiariti e fugati sulla tenuta progettuale. A questo ora si aggiunge il fatto che, secondo il TAR, pure l’affidamento è viziato, sentenza che apre la strada anche all’ipotesi di risarcimento che, su un’opera così costosa, rischia di essere ingente. Nonostante la propaganda e la passerella della destra, la realtà è chiara: Chi mette in discussione la diga ogni giorno sono coloro – Comune, Regione e Autorità di Sistema portuale – che dovrebbero realizzarla al meglio e che invece falliscono a ogni passaggio”.