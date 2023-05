Noli, sommozzatore colpito da embolia gassosa: trasportato in elicottero in camera iperbarica

Noli. Un uomo di 54 anni è in gravi condizioni dopo una immersione a Noli. L’uomo, sceso a una profondità di 15 metri, una volta risalito in superficie ha accusato i sintomi tipici di una embolia gassosa.

Sul posto sono immediatamente arrivate l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Noli. Il sub è stato stabilizzato e poi raggiunto dall’elisoccorso Grifo, che lo ha trasportato in codice rosso verso l’ospedale San Martino di Genova. Qui l’uomo verrà ricoverato all’interno della camera iperbarica, per scongiurare possibili conseguenze fatali in seguito all’embolia.

L’embolia gassosa arteriosa consiste nel blocco dell’apporto di sangue agli organi a causa della presenza di bolle d’aria in un’arteria. È una causa principale di decesso tra i subacquei che respirano aria compressa, come i sommozzatori. Nel giro di pochi minuti dall’arrivo in superficie, il subacqueo può perdere conoscenza o sviluppare sintomi simili a quelli di un ictus; per salvarlo è necessario somministrare ossigeno, mettere la persona in posizione distesa e portarla al più presto in una camera iperbarica.