New European Bauhaus: premiato progetto “Festival al contrario” dei comuni della Val Neva

Savona. Il nuovo Bauhaus europeo è un movimento creativo e multidisciplinare per ripensare gli spazi dove viviamo, dare forma a futuri nuovi modi di vivere, per trovare una risposta alle più ampie sfide attuali. Punti cardine sono creatività, cultura, inclusione e sostenibilità da applicare a processi di rigenerazione del territorio. Questa importante strategia europea è al centro dell’evento in corso oggi, 25 maggio, presso la sala del consiglio provinciale di Savona, organizzato dal Settore Affari Europei ed Internazionali della Regione Liguria, in collaborazione con Anci e Provincia di Savona.

Si tratta del primo di quattro eventi pubblici programmati su tutto il territorio: un’iniziativa informativa/formativa finalizzata al sostengo di progettazioni in linea con il New European Bauhaus (Neb) e alla valorizzazione delle idee progettuali raccolte nei mesi scorsi in risposta alla manifestazione di interesse ‘Liguria Neb Challenge 2023’ che ha condotto enti pubblici, imprese e associazioni da diversi territori liguri a presentare 23 progetti sostenibili, inclusivi e creativi.

A Savona dei 7 progetti presentati ha ottenuto il punteggio maggiore il progetto “Festival al contrario” con i Comuni della Val Neva, che verrà premiato in chiusura dell’evento, intorno alle 13, alla presenza di un centinaio di partecipanti provenienti dai diversi comuni savonesi.

“Quello avviato oggi a Savona è un percorso innovativo di accompagnamento alla progettazione finalizzato alla crescita del territorio – commenta il presidente della Regione Liguria – Continueremo nei prossimi mesi a lavorare perché le idee progettuali ricevute nell’ambito della strategia del New European Bauhaus possano trovare occasioni di finanziamento attraverso il lavoro dell’ufficio di Bruxelles, su cui puntiamo molto”.

Il prossimo evento sarà alla Spezia il 22 giugno prossimo e avrà un focus sulla sostenibilità ambientale.