Nella Baia della Ceramica sbarca il “Festival della Maiolica”: 4 giorni di workshop, mostre, eventi e performance

Savona/Albisole/Celle. Quattro comuni uniti per rilanciare la propria tradizione. Nel levante savonese partono quattro giornate all’insegna dell’arte, della creatività e della cultura: dall’1° al 4 giugno nella Baia della Ceramica si terrà il Festival della Maiolica.

Nata per valorizzare l’arte della maiolica e con essa il nostro territorio, la manifestazione è promossa dai Comuni di Albisola Superiore e Marina, Savona e Celle Ligure, Confartigianato Savona, Mondial Tornianti Gino Geminiani APS, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione De Mari e con patrocinio e contributo di Regione Liguria che stamattina ha ospitato la conferenza stampa in Sala Trasparenza.

“Quella della ceramica è una tradizione dal grande valore culturale, artistico, turistico ed economico che caratterizza questa zona del savonese e rende unico questo angolo di Liguria – afferma il presidente ligure Giovanni Toti – un luogo che, grazie a quest’arte, possiede uno straordinario strumento di promozione e valorizzazione. Il Festival della Maiolica propone un ricco calendario di eventi e appuntamenti, andando a potenziare ancora di più la già ricchissima offerta turistica e culturale della Liguria: una terra capace davvero di soddisfare le esigenze di ogni tipo di visitatore”.

“Questo grande evento, grazie al sostegno di Regione Liguria e allo sforzo organizzativo della Baia della Ceramica, deve essere il trampolino di lancio per confermare Albisola al centro del mondo della ceramica, restituendole il posto che si è conquistata e merita a livello mondiale – spiega il consigliere regionale Alessandro Bozzano, promotore presso Regione dell’evento – Appena il sindaco di Albisola, Maurizio Garbarini, mi ha presentato l’ambizioso progetto di portare nel savonese il Mondiale del Tornianti ho compreso l’enorme potenziale di questo evento che avrà un eco internazionale, puntando i riflettori sul nostro territorio. La proposta scaturisce da un disegno complessivo, che comprende la Baia della Ceramica e il Presepe degli Abissi, legato alla valorizzazione del territorio attraverso le sue peculiarità”.

Ospite d’onore della conferenza stampa organizzata da Regione Liguria è stato il noto ceramista di Celle Marcello Mannuzza e con lui l’opera che si è aggiudicata il primo posto nella prova estetica del Mondial Tornianti 2018, per l’occasione esposta in bella mostra in Sala Trasparenza.

Per il programma completo dell’iniziativa consultare il sito www.festivaldellamaiolica.it.