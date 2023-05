Napoli vicino al terzo scudetto, anche a Savona i tifosi si preparano a festeggiare

Savona. Dopo il primo “match point” fallito domenica scorsa con la Salernitana, il Napoli si prepara a festeggiare lo scudetto numero tre della sua storia. Due i punti che separano la squadra campana dal titolo che manca da 33 anni. Tricolore che potrebbe arrivare già questa sera, anche se il club di De Laurentis scenderà in campo solo domani.

Se, infatti, la Lazio non vincerà all’Olimpico con il Sassuolo, il Napoli sarà aritmeticamente campione d’Italia ancora prima di giocare la trasferta di Udine, in programma il 4 maggio alle ore 20:45.

La città ormai da settimane è in fermento e si è addobbata di azzurro. Domenica scorsa grande la delusione dei tifosi, che si aspettavano di poter festeggiare al Maradona la vittoria, ma hanno dovuto rimandare. L’entusiasmo, però, è ancora vivo e l’attesa è tanta.

Ma non solo Napoli si appresta a fare festa, anche i tanti napoletani residenti a Savona si stanno organizzando. L’appuntamento è fissato per domani sera (forse per scaramanzia dato l’esito dell’ultimo turno). Punto di ritrovo la zona del prolungamento (all’altezza della piscina comunale). L’invito è di partecipare con maglie, bandiere, trombette, megafoni e soprattutto con grande “voglia di festeggiare pacificamente”.

Se anche Savona si tingerà di azzurro, però, lo sapremo solo nelle prossime ore.