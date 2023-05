Musei e pinacoteche a Savona, Orsi: “Nel 2022 incassati dal Comune solo 24mila euro, il 6% dei soldi spesi. Non è accettabile”

Savona. “Da musei e pinacoteche nel 2022 il Comune ha incassato 24 mila euro. Questo dato non può che significare che né i savonesi, né i forestieri turisti li visitano. La copertura del servizio è quasi imbarazzante, è pari infatti a meno del 6 per cento, naturalmente in ribasso rispetto all’anno precedente. Io credo che questi dati meritino una vera attenzione e una profonda riflessione e, nella loro ‘essenzialità non siano accettabili”.

Attacco del consigliere comunale Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) alla giunta comunale in vista del passaggio in consiglio comunale (martedì 30 maggio) del rendiconto 2022. “Mentre la città accoglie con alterni giudizi le mezze vie colorate per non pensare troppo all’ennesimo ritardo nell’avvio della nuova società e del nuovo sistema rifiuti – prosegue Orsi -, ci apprestiamo a votare il rendiconto che fornisce alcuni dati interessanti. Poiché si deve cercare di guardare oltre le pagine facebook e le fotografie ben agghindate, mi sono concentrato sui numeri per verificare se e quanti siano gli investimenti sul settore ma, soprattutto, a fronte degli investimenti e dei costi sostenuti, quali siano i proventi, cioè i ricavi che il Comune porta a casa da queste attività legate direttamente o indirettamente alla cultura”.

Poi il consigliere snocciola le somme spese da Palazzo Sisto: “Nel 2022 per teatri, spettacoli e mostre sotto la mano del Comune sono stati spesi circa 695 mila euro contro i 363 mila del 2021. Un grande incremento indubbiamente, un grande sforzo, evidentemente anche nell’ottica di un progressivo miglioramento delle condizioni generali dopo il terribile periodo vissuto. Naturale sarebbe stato immaginare un miglioramento quanto meno proporzionale dei ricavi. Invece no. Infatti, a fronte di oltre 330 mila di ulteriori investimenti (fino ad arrivare appunto ad una somma che comincia a farsi piuttosto consistente), i ricavi sono passati da 210 a 251 mila, cioè aumentati di soli 40 mila. La cosiddetta ‘copertura del servizio’, cioè quanto gli incassi servono a coprire i costi è precipitata dal 58% al 36%. Direi che ci sia qualche evidente problema. Non va meglio, anzi se possibile peggio, con musei e pinacoteche. In questo caso i costi per il comune sono passati dai 357 mila a 404 mila euro, non poco e comunque con un incremento di quasi 50 mila euro”.

“Nell’esame dei copiosi documenti – prosegue -, mi è parso doveroso porre l’attenzione su un settore che dovrebbe essere un punto cardine per il rilancio della città oltre che di sviluppo per un turismo “buono” ed a cui, con parole e slogan, l’amministrazione sembra rivolgere ogni sforzo con risultati eclatanti. Mi riferisco al settore legato a musei, pinacoteche, teatri, spettacoli e mostre, cioè una cartina di tornasole della salute di una città, della sua vitalità, della sua capacità di aprirsi verso l’esterno. Certo ci sarebbe anche da pensare e parlare di un intrattenimento più tipicamente giovanile ma qui, tutto tace, nonostante promesse e continui proclami”.

E conclude: “Non è vero che le spese in cultura sono sempre buone spese. Lo sono se mirano a migliorare la qualità della vita delle persone, il senso civico, ma non devono essere slegate dall’aspetto dei costi/benefici. Il sistema deve funzionare e attrarre investimenti. Vuol dire che c’è un problema di programmazione, di pubblicizzazione, di accesso al mercato turistico e che non si è pensato nemmeno ad un progetto col quale, per dire una cosa banale ma che evidentemente banale non lo è, per migliorare questo saldo negativo senza precedenti. Non si è neppure portato tutti gli studenti, di tutte le scuole cittadine e di buona parte della provincia, a visitare a prezzo ridotto, ma pur sempre a pagamento, le strutture che la città offre, per imparare, fin da giovani, a conoscerle”.