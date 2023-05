Murialdo, Gasparlin si presenta: “Vivo per allenare. L’obiettivo? Migliorare la posizione ottenuta quest’anno”

Murialdo. Il Murialdo, circa due settimane fa, ha reso nota la sua nuova guida tecnica: si tratta di mister Roberto Gasparlin. Il sodalizio valbormidese non ha dunque voluto perdere tempo e, a poche settimane dal termine del campionato, ha scelto di iniziare immediatamente a programmare in vista della prossima stagione sportiva. Il presidente Barlocco si è detto molto soddisfatto per essere riuscito ad ingaggiare il tecnico alassino, allenatore il quale, soltanto due anni fa, ha vinto il girone C della Seconda Categoria (sulla panchina dell’Albissole, ndr). Dal canto suo anche Gasparlin ha rivelato di essere rimasto impressionato dal mondo Murialdo, una realtà completamente in simbiosi con la squadra della propria città.

Intervistato, l’allenatore ha dichiarato: “L’ambiente è spettacolare, mi ha incuriosito molto il fatto che i componenti della rosa siano praticamente tutti di Murialdo”. In seguito, Gasparlin ha svelato com’è nato il contatto con il sodalizio valligiano: “Ho sentito per la prima volta il presidente Barlocco dopo aver commentato una sua intervista pubblicata su IVG. Intorno ai primi di marzo sono stato invitato ad assistere ad una partita della squadra, poi ho avuto modo di conoscere l’ambiente e i membri della società”.

Successivamente l’intervistato ha fatto riferimento ai giocatori a sua disposizione: “Li ho trovati bene, nei primi allenamenti ho notato degli ulteriori passi avanti. Il gruppo è formato da tanti giovani che portano entusiasmo, questo potrà essere sicuramente un punto di forza. L’impostazione tattica? Credo sia presto per svelare schemi e moduli, sicuramente cercherò di mettere i giocatori a loro agio”.

Quale obiettivo in vista della prossima stagione? Nessun dubbio sul tema per Gasparlin: “L’obiettivo in vista della prossima stagione è quello di migliorare la posizione di classifica ottenuta in occasione degli ultimi due campionati. Proveremo a dare fastidio a tutti. L’ambizione è quella di cercare di tenere più ragazzi possibili per poi cercare di fissarci dei piccoli obiettivi durante la stagione. A Natale tireremo le prime somme”. Sul fronte mercato, l’allenatore ha fornito i primi suggerimenti relativi alle mosse del club: “La società si sta muovendo cercando di riportare a Murialdo i ragazzi andati altrove. Se potessimo tornare a contare su di loro forse dovremmo cercare ancora due terzini, uno destro e uno sinistro. Nel complesso però ci siamo”.

Infine Gasparlin ha terminato il proprio intervento raccontando quanto gli sia mancato allenare durante la stagione da poco conclusasi, questo riservando inoltre una stoccata all’intero sistema calcio locale: “La panchina mi mancava perchè vivo per quello. L’esperienza all’Argentina non è stata positiva a causa delle arcinote vicissitudini riscontrate dal club in stagione, è anche per questo motivo che affronterò questa nuova esperienza con tanto entusiasmo. È davvero impressionante vedere l’attaccamento da parte dei ragazzi di un paesino di 700 anime alla squadra del proprio paese. Mi dispiace che altrove non sia così. Forse si crea disaffezione perchè si preferisce far allenare chi porta sponsor o un pacchetto di giocatori, questo purtroppo accade sia a livello di prime squadre che di settore giovanile. Trovo imbarazzante vedere tecnici di Promozione allenare senza patentino o con il patentino prestato dai collaboratori della società, la federazione dovrebbe mettere un limite”.