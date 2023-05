MMA Italy, altro oro per Mohamed Elsamanody: sempre più vicino al titolo italiano

Savona. Domenica 30 aprile al Palazzetto dello sport G. Falcone di Leinì (Torino), si è disputata la terza e penultima tappa del campionato Italiano di MMA Italy.

Il Team A.C.M. Savona si è presentato in gara nelle MMA safe con tre atleti senior nella categoria dei – 66 kg: Mohamed Elsamanody, Pietro Allonzo e Giordano Mangione.

La categoria presentava un totale di 7 atleti, i nostri tre che hanno gareggiato nel primo incontro dei quarti di finale con tre atleti genovesi: Elsamanody e Allonzo si sono imposti sui loro rispettivi avversari, mentre l’atleta Mangione, dopo una buona prima parte del match, dove ha ottenuto anche un atterramento dell’avversario, ha subito una leva al gomito che lo ha costretto alla resa.

Per quanto riguarda Pietro Allonzo, ha disputa una buona semifinale combattuta fino alla fine, ma che ha visto premiato il suo avversario genovese. “Sono molto contento delle sue prestazioni considerando che si allena con noi da un annetto circa, ed era al suo esordio assoluto negli sport da combattimento. Avremo modo di migliorare e crescere insieme per il futuro”, commenta coach Livio Regina.

Il compagno Elsamanody invece è uscito vincente dalle due semifinali sconfiggendo un atleta fresco che si è era già qualificato come “testa di serie” e si è aggiudicato così il posto in finale contro Mendoza che, come lui, aveva vinto i precedenti due incontri. Match molto caldo sin da subito, dopo pochi secondi l’atleta savonese afferra un calcio e poi il corpo del suo avversario dalla schiena, da lì solleva e proietta al suolo, dove sfortunatamente l’avversario si infortuna e non può proseguire l’incontro.

Per Mohamed Elsamanody è nuovamente oro, come nelle precedenti due tappe, senza aver subito nessuna sconfitta è ormai “quasi matematicamente” campione italiano di categoria. Un risultato straordinario frutto di talento e dedizione mostrati in questi anni di allenamento insieme al Team e al suo coach Livio Regina.

Il 18 giugno vicino a Caselle (To) si disputeranno le finalissime: “Mi auguro che Elsamanody possa ricevere e festeggiare il suo riconoscimento”, commenta Regina.