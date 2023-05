Mixology Experience 2023, il grande mondo della mixology internazionale si riunisce a Milano

Tutto pronto per l’inizio primo evento del 2023 dedicato al mondo della mixology. Il 2023 si arricchisce di un appuntamento imperdibile per tutto il settore dell’Hospitality. Un format innovativo che unisce tutti gli eventi che hanno fortemente contribuito alla nascita della nuova era della MIxology Moderna Italiana. Uno spazio di incontro e di scambio per tutta la Bar Industry Internazionale, un’occasione unica per conoscere tutto ciò che circonda questo Mondo.

“Andiamo sempre di più incontro agli addetti ai lavori, organizzando momenti di confronto ed eventi finalizzati proprio a rispondere alle esigenze del mercato, italiano e internazionale – spiega Luca Pirola, fondatore di Bartender.it, alla guida della squadra organizzativa. In termini di numeri puntiamo a migliorare i risultati registrati lo scorso anno con una manifestazione al debutto ma visitata comunque da oltre 6.850 persone, alla presenza di 151 aziende, 357 brand, per un totale di più di 200.000 assaggi”.

Alcuni esempi dei momenti tematici:

Aperitivi&Co Experience: amari, bitter e vermouth, liquori, elisir e vini fortificati

Coffee Mixology: caffè e spirits nel mondo della miscelazione

Grappa Experience: il grande distillato italiano

Juniper Experience: il mondo del gin

Malt&Grain Experience: whisky&whiskey dal mondo

Spirits Experience: grandi distillati con focus su materie prime e territori

Sugarcane Experience: grandi rum da meditazione

Agave Experience: tequila e mezcal

Tasting

9500 mq. espositivi divisi in 16 aree tematiche, un percorso tra le” Experience” del Mondo, attraverso assaggi gratuiti in presenza di produttori, master distiller, brand ambassador, importatori e distributori.

Se passate dallo STAND F14 – lo stand di MERCANTI DI SPIRITS – dite che siete lettori della rubrica di IVG e che vi mando io mentre mi potrete trovare Martedi 9, tutto il giorno per una degustazione insieme.

Bar tematici

Ogni area avrà un punto bar di riferimento per l’assaggio in miscelazione dei prodotti presenti. Saranno coinvolti i più importanti cocktail bar d’Italia, integrandoli con il mood dell’evento, e ospiti dell’industria internazionale.

Main stage

Il focus principale è quello di portare in Italia la Bar Industry internazionale con ospiti di rilievo assoluto dell’ambito beverage & mixology, ma non solo. Il programma del main stage proporrà sia contenuti legati alle tendenze del momento sia contenuti classici e di approfondimento.

School

Una Academy di tre giorni dove i più grandi professionisti terranno delle lezioni frontali per piccoli gruppi di partecipanti.

Brand seminars

Le sale per i seminari privati saranno a disposizione delle aziende e dei brand che vorranno presentare e promuovere il proprio prodotto attraverso degustazioni guidate, tavole rotonde e personaggi internazionali presentando i propri cocktails.

Food

Abbinamenti di cibo e cocktail con attività che coinvolgeranno personaggi di spicco del mondo della cucina, proponendo la loro visione della gastronomia abbinata al mondo del cocktail per una liquid kitchen.

Shop

Uno dei punti di forza dell’evento sarà lo shop: uno spazio dedicato alla vendita di attrezzature professionali, libri, liquori e spiriti oltre ad ospitare novità di mercato e prodotti innovativi non ancora distribuiti.

Mixology week

É la settimana di promozione che anticipa il nostro evento Mixology Experience. Grazie alla collaborazione con importanti partner e numerose attività milanesi, oltre 50 Bar sparsi per Milano, ospiteranno eventi legati alla fiera, con guest e cocktail dedicati.

Dove

Superstudio Maxi è una location di 10.000 mq nata dal restauro di una fabbrica siderurgica dismessa. Lo spazio principale è il suo imponente open space, modernissimo, elegante ed industriale a cui si aggiungono una sala multifunzionale vetrata che domina dall’alto il padiglione e degli uffici funzionali. All’esterno una grande area di circa 3.000 mq confinante con il verde del Parco La Spezia. Superstudio Maxi è una struttura totalmente sostenibile e tecnologicamente avanzata.

Ora che sapete tutto di questa importantissima manifestazione, cercate di venire il 9 per un drink insieme.

