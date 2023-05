Minoranze in Regione all’attacco: “Pasticcio sull’accreditamento per le cure domiciliari, dubbi su formazione e investimenti”

Liguria. “Sull’accreditamento per le cure domiciliari siamo di fronte all’ennesimo pasticcio della Giunta: nessun confronto con i sindacati, nessuna garanzia su personale, formazione e investimenti per gli adeguamenti necessari. La discussione attorno ai nuovi criteri di autorizzazione e accreditamento delle cure domiciliari rende ancora più evidenti le difficoltà strutturali del settore e i ritardi della Giunta nel recepimento di normative nazionali”.

Lo dichiarano i gruppi consiliari in Regione di Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Lista Sansa e Linea Condivisa. La procedura di accreditamento per le cure domiciliare era stata annunciata dalla Regione nell’ambito delle misure sanitarie in atto e contenute nel piano per la Liguria, ma ad ora l’adeguamento normativo e funzionale alle stesse risorse previste è fermo al palo.

“La Giunta arriva tardi anche in questo aspetto e, con due anni di ritardo, deve adeguarsi, in fretta e furia, per non perdere i fondi dei Livelli Essenziali di Assistenza dedicati e poter poi accedere ai fondi del PNRR in merito alle cure domiciliari”.

“Per la seconda volta di fila la Giunta nega il confronto preventivo coi Sindacati su temi che impattano prepotentemente sul personale, e sui nuovi requisiti di accreditamento, gli enti gestori esprimono preoccupazione rispetto alle tempistiche, al supporto per gli investimenti e alla formazione del personale”.

“Sulle cure domiciliari manca una strategia e una iniziativa regionale e la scelta dell’Assessore Gratarola di negare la nostra proposta di un confronto con sindacati e gestori sul tema è l’ennesima prova di debolezza e di confusione della Giunta che non riesce a dare risposte concrete su un tema così delicato”, concludono i Gruppi PD, M5S, LS e LC.