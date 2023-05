Minacciano con una bottiglia rotta, picchiano e derubano del cellulare un 37enne: tre persone arrestate a Savona

Savona. Nella tarda mattinata di ieri, a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato tre uomini di 39 anni, 30 anni e 26 anni, originari della Nigeria, con l’accusa di aver malmenato e rapinato un loro connazionale.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle 11 in via Barile i tre hanno prima minacciato (anche con l’uso di una bottiglia rotta) e poi percosso un 37enne, impossessandosi del suo telefono cellulare.

Allertati dalla vittima i poliziotti delle Volanti, che si trovavano in zona, hanno raggiunto i rapinatori e li hanno individuati immediatamente. Condotti in questura, dagli accertamenti sono risultati tutti gravati da precedenti di polizia.

Dalla perquisizione è subito saltato fuori il cellulare rapinato, che è stato restituito al proprietario; non solo: il più giovane dei tre è stato anche trovato in possesso di alcune dosi di crack e di cannabis, che gli sono valse pure l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Lo stesso 26enne è risultato inottemperante ad un precedente provvedimento di espulsione ed ordine del Questore di Savona di lasciare il territorio nazionale, mentre per le altre persone coinvolte, sono in corso gli accertamenti in merito alla regolarità del soggiorno in Italia.

Gli arrestati si trovano ora in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Anche la vittima della rapina, irregolare sul territorio nazionale, è stata segnalata poiché sprovvista del titolo di soggiorno.