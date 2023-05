Millesimo, approvato il rendiconto 2022 e il bilancio 2023: previsti 2,3 milioni di euro di investimenti

Millesimo. “Ottenuto il parere tecnico del revisore contabile e dell’ufficio finanziario che ne hanno certificato la correttezza formale, il rispetto dei principi contabili e delle regole di finanza locale, siamo arrivati all’approvazione del documento con un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi. Nello specifico il rendiconto di esercizio riferito all’anno 2022 presenta un risultato di amministrazione pari ad euro 1.077.438,61″. A dirlo il vicesindaco e assessore al bilancio del Comune di Millesimo Francesco Garofano.

E prosegue: “Questi dati testimoniano lo stato di salute dell’ente che amministriamo con attenzione nel rispetto della comunità che rappresentiamo e ci permettono di stanziare a bilancio tutti gli importi soggetti ad accantonamenti o a vincoli previsti dalla normativa e potranno tornarci utili qualora nel corso dell’anno, si verificheranno imprevisti ad oggi non contemplati, con la speranza di poter quindi agire senza gravare sulle tasche dei cittadini. L’utilizzo della parte relativa all’avanzo libero sarà meglio definito in sede di riequilibrio di bilancio, ma se le circostanze lo permetteranno, auspichiamo di poter far fronte agli aumenti di spesa causati dalla situazione contingente e poter intervenire su questioni importanti come la pubblica illuminazione, la prevenzione del rischio e la gestione cimiteriale”

Approvazione bilancio pluriennale 2023/2025

Per il 2023 il bilancio del Comune di Millesimo pareggia ad euro 11.334.318,66. “Abbiamo elaborato un bilancio sano ed equilibrato, che riteniamo tenga conto in maniera ambiziosa e lungimirante di tutti gli aspetti utili e necessari alla vita della nostra comunità pur mantenendo un carattere prudenziale. Eventuali aggiustamenti saranno effettuati in corso d’opera mediante variazioni specifiche ma, nel complesso, possiamo ritenerci soddisfatti per la situazione in cui versano le casse dell’ente. Per quanto riguarda la parte corrente: i fondi di bilancio assicurano la copertura totale dei costi di gestione dei servizi offerti. Sono numeri davvero importanti per il nostro comune che nascono dall’impegno dell’amministrazione rispetto alla quantità e alla qualità dei servizi erogati quotidianamente e tengono conto di un aspetto particolare e difficoltoso per un comune delle dimensioni di Millesimo, ovvero la presenza di un presidio sanitario quale è la residenza servita Anna e Luigi Levratto e la residenza protetta Emma Facello”.

Sono confermate senza aumenti le aliquote dei tributi comunali IMU, addizionale comunale IRPEF e Canone Unico. Inoltre, il PEF relativo alla TARI approvato lo scorso anno, non prevede sostanziali aumenti delle aliquote.

“Siamo quindi soddisfatti di non prevedere in questo bilancio aumenti del costo dei servizi alla cittadinanza garantendo la stessa qualità degli stessi”, ha aggiunto il vicesindaco.

Resta invariata la cifra stanziata per il servizio di asilo nido e sono confermate la misura della premialità per i nuovi nati, figli di residenti a Millesimo, il sostegno alle famiglie più bisognose, il servizio scuolabus e tutto ciò che riguarda il sociale e la scuola. Confermati inoltre stanziamenti per sfalcio erba e sgombero neve. Sono previste le spese per la gestione del Palazzetto dello Sport, oltre alle spese per la gestione degli impianti di Viale Mameli. Confermato il medesimo sostegno alle attività di promozione del territorio, di Bric tana e del Museo di Villa Scarzella in collaborazione con WildBormida e il Centro Studi e Ricerche Liguri. “Senza dimenticare l’impegno che l’amministrazione sta già profondendo per la ricerca dei contributi per l’organizzazione della XXXI edizione della Festa Nazionale del Tartufo”.

Per quanto concerne la parte capitale, sono previsti investimenti per oltre 2.300.000 euro. “Numeri straordinari per il nostro comune, che testimoniano la grande vivacità di Millesimo e dell’Amministrazione per quanti riguarda i lavori pubblici”, ha concluso.

Entrando nel dettaglio degli investimenti, commento del Sindaco Aldo Picalli: “Nella fattispecie è da sottolineare l’impegno profuso nella partecipazione al bando e il conseguente ottenimento del contributo di oltre 1.300.000 euro dal Pnrr edilizia scolastica servizi per l’infanzia che permetterà al comune di mettere a disposizione dei cittadini una nuova struttura di asilo nido e sezione primavera nello stesso edificio dell’attuale scuola dell’infanzia, rispondendo quindi alla continuità di percorso scolastico che richiedono questo tipo di bandi europei. Stiamo inoltre lavorando per ottenere da enti terzi il finanziamento della progettazione per la ristrutturazione del manufatto del Ponte della Gaietta e, altro aspetto importante, la collaborazione con Autostrade per l’Italia in merito al rifacimento dello svincolo di Millesimo e opere conseguenti. Inoltre il Comune di Millesimo sta lavorando con altri 24 comuni facenti parti del BIM Bormida e non solo, al fine di ottenere un contributo regionale complessivo di oltre 1 milione di euro per la definizione della sentieristica del territorio”.

Previsti inoltre importanti interventi sugli impianti sportivi di Viale Mameli. Alla luce dell’accordo sul settore giovanile delle società calcistiche di Millesimo e Cengio, la riqualificazione degli impianti assume un valore ancora maggiore. La volontà dell’amministrazione è proprio quella di riqualificare nel miglior modo possibile sia il fondo del campo di calcio, sia la struttura di pattinaggio al fine di sostenere servizi sportivi che rendano sempre più attrattiva la nostra cittadina e di conseguenza risulti appetibile dal punto di vista residenziale e commerciale. Sempre su Viale Mameli è in fase di ultimazione la riqualificazione e sistemazione urbanistica dell’area.

Nel corso dell’anno saranno previsti anche investimenti per quanto riguarda il cimitero di Acquafredda per opere di edilizia per la costruzione di nuovi loculi nel cimitero del capoluogo. E’previsto l’ottenimento di un contributo regionale per il completamento della ciclabile lato Via Trento Trieste per collegare via IX novembre alla nuova rotatoria del Monastero. Previsto inoltre l’ottenimento del contributo regionale atto alla pulizia degli alvei. L’anno scorso si è proceduto con la pulizia del Rio San Sebastiano, quest’anno valuteremo se intervenire nuovamente in Bormida o in rii minori. Il contributo del consorzio BIM BORMIDA sarà utilizzato per manutenzioni straordinarie dell’illuminazione pubblica. Contiamo infine sul contributo ministeriale per perseguire la sostituzione delle caldaie dell’edificio scolastico di Piazza Libertà. Non è inserito in bilancio, ma è una partita che l’amministrazione intende giocarsi ovvero, quella relativa alla riqualificazione di alcune zone del centro storico e aree adiacenti attraverso sostituzione e nuova installazione di pavè e selciati.”