Liguria. Risveglio sotto la pioggia per Genova e parte della Liguria. Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, da metà mattinata pioggia in lento esaurimento a partire da Ponente. Dal primo pomeriggio intensa attività cumuliforme in particolare su Alpi liguri con temporali in movimento verso la costa imperiese. Dalla serata ampie schiarite ovunque.

Attenzione ai venti: attesi rinforzi da Nord-Ovest sin dal mattino, resteranno tesi su tutta la regione per gran parte della giornata.

Mare mosso o molto mosso per onda lunga da Sud-Ovest. Temperature in calo nei valori massimi sulla costa minima tra +13 e +16°C, nell’interno tra +6 e +11° C. Massime sulla costa tra +18 e +22° C, nell’interno tra +15 e +20° C.

Domani, giovedì 11 maggio, al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque. Dalle prime ore del pomeriggio nuova attività cumuliforme sui monti con possibili temporali. Venti moderati da Nord al mattino in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 12 maggio nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con possibili rovesci. La previsione sarà più precisa coi prossimi aggiornamenti.