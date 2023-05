Liguria. L’allontanamento della circolazione ciclonica perturbata al Sud-Italia, ci espone a correnti settentrionali sostenute, apportatrici di schiarite e caldo secco. In settimana si consoliderà la prima rimonta dell’alta pressione afro-mediterranea.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 2 maggio avremo velature spese e stratificazioni perdureranno specialmente sul centro-levante della regione fino al mattino; a seguire schiarite, solo qualche residua velature e addensamenti che si ostineranno solo sul versante nord dell’Appennino orientale. Molto secco in giornata.

Venti con raffiche di grecale fino a burrasca forte/tempesta sui crinali dell’appennino orientale e valli soggette, da tramontana a ponente, rinforzi a burrasca al mattino zona Capo Mele, Alpi Liguri. Si indebolisce a ponente durante il pomeriggio, rimane rafficato da grecale a levante. Mare fino ad agitato al largo sul settore centrale per onda da terra, da mosso a molto mosso il settore ovest costiero; stirato poco mosso lungo la Riviera di Levante. Temperature massime in aumento: sulla costa minime tra 17 e 20 gradi, massime tra 21 e 25 gradi (per compressione); all’interno minime tra 9 e 14 gradi, massime tra 19 e 22 gradi.

Mercoledì 3 maggio ampie schiarite, salvo residua nuvolosità tra la notte ed il mattino sull’estremo levante, specie zone interne.

Vento ancora forte da nord su Capo Mele e Ligure Ovest fino al mattino, brezze a seguire su tutto l’arco ligure. Mare molto mosso al largo, specie settore ovest; moto ondoso in calo nel corso della mattinata; poco mosso altrove, tendente a quasi calmo su costa genovese e del levante entro sera. Temperature in calo sia le minime che le massime a fondovalle e sulla costa.

Giovedì 4 maggio tipica giornata primaverile stabile ed assolata, brezze leggere.