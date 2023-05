Liguria. L’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di correnti più fresche sulle regioni settentrionali, sulla Liguria chiusura di settimana con fenomeni relegati alle zone interne di confine. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino transito di velature sull’intera regione, potranno essere accompagnate da nubi più basse lungo la costa del ponente (soprattutto prima dell’alba).

Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sulle Alpi Liguri, non si esclude un parziale e temporaneo coinvolgimento anche dei versanti padani più occidentali. Altrove tempo stabile con alternanza tra sole e stratificazioni medio-alte. Verso sera ritorno della nuvolosità bassa lungo la costa del ponente, situazione pressoché invariata sul resto della regione.

Venti: deboli meridionali, qualche rinforzo pomeridiano sui versanti padani. Mari: poco mosso. Temperature: minime stazionarie od in lieve aumento. Massime in calo sui versanti padani occidentali, in leggero aumento altrove. Costa: min +12/16°C, max +18/22°C; interno: min: +4/13°C , max 16/21°C.

LUNEDì 8 MAGGIO: in mattinata nuvolosità irregolare sull’intero territorio regionale, non si escludono dei rovesci sui versanti padani occidentali. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, sviluppo di rovesci temporaleschi nelle zone interne, sono attesi degli sconfinamenti lungo le coste sottostanti. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali. Mari: poco mosso, in aumento a mosso al largo. Temperature: in aumento, specie le massime.

MARTEDì 9 MAGGIO: mattinata stabile con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Dal pomeriggio nuvolosità in generale aumento, mentre in serata è atteso l’arrivo di qualche pioggia ad iniziare dai versanti padani occidentali e dal settore centrale. Temperature in leggera diminuzione. [Seguire i prossimi aggiornamenti]