Liguria. Siamo entrati in una fase prevalentemente anticiclonica anche se con connotati di instabilità, più marcata nelle zone interne.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 23 maggio avremo al mattino cielo sereno ovunque. Da metà mattinata aumento della nuvolosità nelle zone interne. Nelle ore centrali della giornata l’attività cumuliforme sui monti assumerà maggior vigore e si formeranno rovesci e in alcuni casi anche temporali. Sulla costa arriveranno verosimilmente dei nuvoloni anche se il rischio pioggia è basso. Dalla serata tempo asciutto ovunque anche se con nubi medio basse presenti su gran parte della fascia costiera.

Venti prevalentemente a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature in generale calo: sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 22 e 25 gradi; all’interno minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 18 e 22 gradi.

Mercoledì 24 maggio al mattino molte nubi lungo tutta la fascia costiera anche se non ci saranno piogge. Nel corso della mattinata la nuvolosità andrà via via dissolvendosi. Nell’interno a metà giornata nuova attività cumuliforme con possibili rovesci o temporali.

Venti deboli dai quadranti meridionali. Mare calmo. Temperature stazionarie.

Giovedì 25 maggio mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali nelle zone interne. Temperature stazionarie.