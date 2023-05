Liguria. La depressione che ha parzialmente interessato la regione nei giorni scorsi si allontanerà nei prossimi giorni ulteriormente verso meridione. Presto arriverà la prima vera rimonta dell’alta pressione di matrice africana. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, avvisa di residue raffiche di tramontana tra nottata e mattinata specialmente al largo del Golfo.

Al mattino tempo generalmente soleggiato un po’ ovunque. Da metà giornata formazione di addensamenti nuvolosi innocui sui rilievi montuosi. Tempo soleggiato altrove. Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque in serata. Vento ancora localmente teso dai quadranti settentrionali tra nottata e mattinata. In indebolimento nel corso della giornata con l’ingresso delle brezze di mare lungo le coste. Mare in calo da molto mosso a mosso al largo. Da poco mosso a quasi calmo sottocosta.

Temperature in aumento sulla costa minime tra 14 e 17° C, nell’interno tra 6 e 13° C. Massime tra 21 e 25° C sulla costa, tra 18 e 23° C nell’interno.

Giovedì 4 maggio vento ancora forte durante la nottata e la mattinata da Nord su Capo Mele e Ligure Ovest fino al mattino che poi tornerà a regime di brezza per il resto della giornata. Bel tempo ovunque. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime costiere.

Venerdì 5 maggio tipica giornata primaverile stabile e assolata, brezze leggere con temperature stazionarie.