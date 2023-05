Liguria. Aria più fresca favorirà l’instabilità anche nei prossimi giorni. Ne conseguirà quindi un tempo molto variabile con fenomeni, anche a carattere temporalesco, ma a macchia di leopardo. Le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 29 maggio, al primo mattino possibili deboli fenomeni temporaleschi con ampie schiarite dopo l’alba, tuttavia già dalla mattinata si accenderà l’instabilità su tutte le zone interne regionali. Da metà giornata alta probabilità di sconfinamenti anche lungo le coste del savonese, del genovese e del Tigullio. In serata invece cielo poco o parzialmente nuvoloso. Venti, a inizio e fine giornata, deboli o moderati da nord, rinforzi fino a tesi sul Savonese. Nel pomeriggio brezze dominanti sugli estremi della regione, di direzione variabile sul settore centrale. Mare tra quasi calmo e poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in calo: saranno comprese sulla costa tra 16 e 25, nell’interno tra 5 e 24.

Domani, martedì 30 maggio, tra la notte e la prima mattinata cielo generalmente poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata sviluppo dell’instabilità dapprima sull’Appennino di levante e a seguire anche sulle Alpi Liguri. Possibili sconfinamenti costieri tra Genova ed il Tigullio, meno probabili altrove. In serata graduale cessazione dei fenomeni.

Per mercoledì 31 maggio tra nottata e mattinata possibile passaggio instabile da nord verso sud. Successivo rapido miglioramento fino ad avere cielo sereno o poco nuvoloso dal tardo pomeriggio. Temperature in aumento lungo le coste. Mare stirato sotto costa, fino a molto mosso in serata al largo del Golfo come da avviso. Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali specialmente dal pomeriggio, come da avviso.