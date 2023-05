Liguria. Sul Mediterraneo centro-occidentale permane una circolazione di bassa pressione che influenzerà il tempo della nostra regione per i prossimi 3 giorni. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 19 maggio 2023

Cielo e Fenomeni: Al mattino piogge moderate lungo i versanti padani e le aree interne del ponente, specie su Valle Bormida e Alpi Liguri. Lungo le coste fenomeni deboli. Nel pomeriggio probabile formazione di rovesci che dalla Riviera di Levante potrebbero sconfinare fin sul settore centrale; ancora qualche pioggia sui versanti padani occidentali, per il resto tempo asciutto.

Venti: In genere moderati: da nord a ponente, tra est e nord-est a levante.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo per onda corta di terra.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento le minime, in calo le massime specie sotto le precipitazioni.

Costa: min 16/18°C, max 18/20°C

Interno: min: +7/15°C , max 9/16°C

Previsioni valide per: sabato 20 maggio 2023

Avvisi: Tramontana/grecale in rinforzo in giornata, con raffiche fino a 90km/h al largo

Cielo e Fenomeni: Tempo instabile sulla Liguria. Addensamenti più intensi nelle aree interne dove saranno possibili alcuni rovesci, specie tra Alpi Liguri e Valle Bormida occidentale. Occhiate di sole lungo la costa alternate a fugaci piovaschi.

Venti: Forti da nord, burrasca al largo

Mari: Molto mosso al largo per onda di terra.

Temperature: Stazionarie

Tendenza per: domenica 21 maggio 2023

Ancora rischio di pioggia sui versanti padani centro-occidentali, occhiate di sole lungo le coste del centro-levante. Ventilazione in attenuazione e temperature in lieve aumento.