Liguria. Nonostante una nuova temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale – che sarà stoppata mercoledì dall’ingresso di correnti atlantiche più fresche ed instabili – sulla Liguria rimane qualche contrasto pomeridiano nelle zone interne. Le previsioni meteo del centro meteo Limet per le prossime ore i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 8 maggio, al mattino cieli per lo più velati, addensamenti più consistenti su Alpi Liguri. Durante il pomeriggio irregolarmente nuvoloso nelle zone interne, possibile sviluppo di instabilità sul gruppo Trebbia-Aveto e tra le Alpi Marittime / Liguri; non si escludono locali sconfinamenti verso le rispettive coste. Venti: a regime di brezza, da levante/grecale a ovest di Capo Mele, rinforzi al pomeriggio. Mari: poco mosso o quasi calmo al mattino, moto ondoso in aumento fino a mosso sull’estremo settore ovest ed area di Capo Mele. Temperature comprese sulla costa tra 12 e 21 gradi, nell’interno tra 4 e 24.

Domani, martedì 9 maggio, soleggiato al mattino sulla costa con qualche velatura, addensamenti sparsi nelle zone interne; diffusa instabilità pomeridiana lungo la fascia appenninica, Alpi Liguri; entro sera intensificazione della nuvolosità sul settore occidentale.

Mercoledì 10 maggio passaggio instabile tra la notte e il mattino, parziale miglioramento in giornata con schiarite lato costa; rimangono residui fenomeni pomeridiani sui rilievi.