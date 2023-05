Liguria. Meteo incerto in questo ponte del 1° maggio. La giornata di domenica doveva essere bagnata, in Liguria, ma il cielo è stato piuttosto clemente. Le previsioni di Limet parlano di possibili piogge anche per oggi, lunedì 1 maggio, soprattutto a partire dal pomeriggio.

Oggi, lunedì 1 maggio, tra la notte e la mattinata molte nubi accompagnate da precipitazioni sparse, in particolar modo nelle zone interne. Nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci, localmente a carattere temporalesco nell’entroterra, piogge intermittenti anche lungo la costa.

Venti: tra deboli e moderati settentrionali, in serata ventilazione in rinforzo. Mari: mosso al largo e sul bacino occidentale, poco mosso altrove. Temperature: minime stazionarie, massime in calo.

Domani, martedì 2 maggio, tra la notte e il primo mattino ancora molte nubi con qualche fenomeno associato. A seguire tempo in miglioramento, residui addensamenti più consistenti sono attesi nelle zone interne del levante e sulle Alpi Liguri. Temperature massime in leggero aumento.