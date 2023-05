Meeting Savona, gli atleti incontrano gli studenti: “Alti e bassi parte del percorso, dopo gli infortuni ci si rialza più forti di prima”

Savona. “Gli infortuni fanno parte del percorso degli atleti, poi bisogna sapersi rialzare, ma si riparte più forti di prima”. Così gli atleti presenti nella Sala della Sibilla sul Priamar il day after il Meeting di Savona spiegano agli studenti che la strada è fatta di alti e bassi ed è importante saper reagire e andare avanti. Ier sono stati realizzati sei record del meeting. Mattia Furlani (Fiamme Oro) ha entusiasmato nel salto in lungo: vince la gara con 8,44 metri. Sarebbe il miglior risultato di tutti i tempi a livello juniores, ma non può essere conteggiato nei manuali di storia a causa di un vento favorevole eccessivo, seppur di poco (0.2 di troppo).

Gli atleti hanno poi spiegato ai ragazzi come si preparano: fino agli 11 allenamenti a settimana ai 4 durante i periodi di scarico pre gara. “Si investe tanto, ma con l’impegno si riesce a ottenere quello che si è sempre sognato. Ho sempre avuto un fuoco acceso, sapevo di riuscire a dare ancora qualcosa, dopo ogni infortunio è come se avessi sempre più stimoli. E’ per assurdo una cosa che fortifica. Mi sono operata neanche due mesi fa, ma servono anche loro. Fanno parte del percorso”, ha evidenziato Dariya Derkach al Meeting di Savona per la prima volta, costretta a rinunciare lo scorso anno a causa di un infortunio. Leonardo Fabbri, lanciatore del peso, a Savona per la sesta volta, aggiunge: “Gli infortuni ti fanno capire dove sei debole e dove devi lavorare. Bisogna guarire, ma soprattutto capire a cosa è dovuto. Facciamo anche tanto lavoro di potenziamento”.

Successi e tantissime emozioni ieri al Meeting: “Questa città è bellissima e il prossimo anno ritornerò, spero ci possiate venire a vedere al campo – dice Matteo Melluzzo, medagli di bronzo europeo juneres rivolgendosi ai ragazzi presenti in sala -. Noi siamo scaramantici, partiamo da Savona perchè porta fortuna. Qui ho fatto il record due anni fa”.

L’incontro è stato preceduto dalla premiazione degli atleti in Sala Rossa: il sindaco Marco Russo e l’assessore allo Sport Francesco Rossello hanno ringraziato i campioni del Meeting e l’organizzatore Marco Mura. “La città vi accoglie con l’augurio di ritrovarvi l’anno prossimo. La strada che ha percorso il meeting vuole essere un esempio per la città, la partenza da un minimo e diventato grande grazie alla competenza, all’impegno, alla dedizione e alla lungimiranza. Ogni volta c’è sempre una sfida. Vogliamo valorizzare questo evento legandolo alla città”, ha detto Russo. Mura ha poi ringraziato lo stretto collaboratore Alessandra Nocera che ha commentato: “Marco ha saputo cogliere le occasioni, e a Savona questa occasione è il vento”.