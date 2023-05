Savona. Il primo tit0lo assegnato sulla pista della Fontanassa, per quanto riguarda la pista, è quello dei 200 metri maschili.

Ad aggiudicarselo il cubano Reinyer Mena che distanzia tutti e primeggia col tempo di 19″95 (vento +1.6), di gran lunga primato della manifestazione. Secondo classificato il dominicano Yancarlos Martinez in 20″44. Terzo Francesco Libera in 20″83, quarto Andrea Federici in 20″98. Non termina la gara Davide Manenti.

La britannica Dina Asher Smith vince i 200 metri femminili in 22″61 (vento +2.3). Le azzurre completano il podio: seconda si classifica Dalia Kaddari con 22″95, terza Vittoria Fontana in 23″24. Quarta la tedesca Alexandra Burghardt in 23″58, quinta Irene Siragusa in 23″71, sesta la polacca Nikola Horowska in 23″72.

I 11o metri ostacoli sono terreno di conquista sudafricana, con Antonio Alkana che chiude in 13″32. Poi, due italiani: secondo Leonardo Ndele Simonelli in 13″45 (solo per il vento +2.5 non è primato personale), terzo Hassane Fofana in 13″46. Quarto il brasiliano Gabriel Costantino in 13″61, quinto il francese Romain Lecour in 13″68. Cade l’ungherese Leonardo Tano.

Nei 100 metri ostacoli femminili successo della finlandese Reetta Hurske col tempo di 12″80 (vento +2.0), battendo per un centesimo il primato del Meeting. Seconda la danese Mette Graversgaard in 12″83 (primato personale), terza Elisa Maria Di Lazzaro col tempo di 13″05. Quarta piazza per l’irlandese Sarah Lavin in 13″05, quinta l’ungherese Luca Kozak in 13″05, sesta Nicla Mosetti in 13″15.

guarda tutte le foto 81



Atletica leggera: il 12° Meeting internazionale Città di Savona

Dina Asher Smith

La premiazione dei 200 maschili