Meeting di Savona, nel salto triplo femminile anche l’azzurra Dariya Derkach

Savona. Uno dei piatti forti del 12esimo Meeting Internazionale Città di Savona, in programma mercoledì 24 maggio, sarà il salto triplo femminile. Dopo i già annunciati Zane Weir (oro nel peso) ed Eleonora Marchiando (argento nella 4×400) l’evento Challenger del World Athletics Tour avrà al via una terza medaglia azzurra agli Europei indoor: si tratta di Dariya Derkach, seconda nel triplo in Turchia centrando quell’acuto internazionale che da tempo inseguiva.

Dariya, allenata da Alessandro Nocera, nel triplo vanta un PB di 14,47 all’aperto e 14,26 indoor e alla Fontanassa troverà un cast di altissimo livello: in pedana saranno infatti ben cinque le ragazze con più di 14 metri di primato personale. Favorita sarà la caraibica Thea LaFond, saltatrice di Dominica, primatista del Meeting Città di Savona: donna da 14,60 outdoor e 14,62 indoor, nel 2022 quarta ai Mondiali indoor e quinta ai Mondiali all’aperto, lo scorso anno a Savona vinse con 14,53, misura all’epoca anche miglior prestazione mondiale stagionale.

Per Derkach il meeting della Fontanassa sarà anche una sorta di “remake” della finale europea al coperto dello scorso 4 marzo: saranno presenti in pedana infatti la turca campionessa europea indoor Tugba Danışmaz, l’altra azzurra Ottavia Cestonaro (quarta in quella finale) e la lituana Dovile Kilty (sesta). Danışmaz, che vanta anche un oro continentale Under 23 nel 2021, ha realizzato l’exploit proprio all’Europeo in sala con il record nazionale a 14,31. Cestonaro è invece la storica rivale in chiave tricolore di Derkach: oro europeo Under 20 a 18 anni nel 2013, è poi approdata fino a 14,22 nel 2022. Kilty, nata Dzindzaletaitė e sposata con lo sprinter britannico già iridato indoor Richard Kilty, ha un personale da 14,28 e un oro europeo Under 23 nel palmares.