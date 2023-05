Savona. Sei record del meeting, due “muri” iconici della velocità abbattuti e un salto da fantascienza del 18enne Mattia Furlani, astro nascente dell’atletica azzurra. Sono solo alcuni dei tempi dell’edizione memorabile del Meeting internazionale Città di Savona che è andata in scena oggi alla Fontanassa.

L’appuntamento atletico della Fontanassa, organizzato dall’Atletica Savona in collaborazione con il Cus Genova, alza alla grande l’asticella come negli auspici del direttore organizzativo Marco Mura. Lo fa con tanti acuti al diapason ma prima di tutto con un salto clamoroso del teenager Mattia Furlani nel lungo, per il Trofeo Elio Locatelli. Il portacolori delle Fiamme Oro nel secondo salto atterra dopo 8,44 metri: il vento a +2.2 m/s invalida statisticamente la prestazione ma la misura è il miglior salto al mondo di sempre mai ottenuto in qualsiasi condizione di vento da un atleta al limite dei 20 anni, superiore al record mondiale ed europeo del russo Sergey Morgunov stabilito con 8,35 nel 2012. Furlani poi mette in pedana altri due salti lunghissimi e di poco nulli e un balzo a 8,00 (+1.7): una misura comunque superiore a quella del secondo classificato Ruswahl Samaai (Sudafrica) a 7,96.

“Sono veramente contento, è stata una gara veramente incredibile. Le mie prestazioni hanno ancora margine, quindi sono veramente contento di essere entrato già con un’ottima condizione di rincorsa in questa gara. Sto lavorando bene, devo ringraziare il mio team: mi stanno aiutando veramente tanto” afferma Furlani, che riguardo al prossimo impegno dice: “Il 4 giugno sarò a Hengelo, ci sarà il Golden World Tour e spero di dare il massimo. Non mi sento pressato dalle aspettative, mi sento ancora un atleta ‘piccolo’, che vuole divertirsi e vuole gareggiare contro se stesso. Questo è solo l’inizio e spero di migliorare sempre di più”.

Atletica leggera: il 12° Meeting internazionale Città di Savona

Il direttore organizzativo Marco Mura può dirsi ampiamente soddisfatto per la dodicesima edizione del Meeting: “Il livello medio si è alzato tantissimo nella media ma soprattutto nelle punte. Con la misura di 8,44 metri, sebbene con un pizzico di vento in più rispetto al 2.0, per un ragazzo di 19 anni, Mattia Furlani della Polizia di Stato, così come fare 19″95 sui 200 metri (Reynier Mena, ndr), 12″80 nei 100 ostacoli (Reetta Hurske, ndr), significa che oggi abbiamo di nuovo scritto la storia dell’atletica italiana e mondiale. Savona caput mundi: ne sono veramente orgoglioso. Lavoro dodici mesi su dodici per questo evento, col mio staff di cinquanta volontari, e siamo stati ripagati con una grandissima giornata e con grandissimi risultati. Sono veramente contento”.

Filippo Tortu, sesto classificato nei 100, non è riuscito a dare il meglio di sé. “In entrambe le gare ho sbagliato diverse cose – spiega -, quindi devo sicuramente concentrarmi su quelle che verranno e rimediare agli errori che ho fatto oggi. Non per niente sono soddisfatto. Il livello elevato della gara di solito è uno stimolo; la condizione c’era perché nelle gare precedenti e in allenamento sto andando bene, quindi devo capire cosa non è andato. Il 2 giugno gareggerò al Golden Gala e poi il 9 giugno a Parigi con la staffetta”.