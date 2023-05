Savona. Tante gare in pista, ben dodici, sono in programma nella dodicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona di atletica leggera, che annovera nel suo eccellente programma anche due salti e un lancio.

Proprio da una delle due gare di salti sono arrivate le emozioni più forti. Mattia Furlani (Fiamme Oro) ha entusiasmato nel salto in lungo: vince la gara con 8,44 metri. Sarebbe il miglior risultato di tutti i tempi a livello juniores, ma non può essere conteggiato nei manuali di storia a causa di un vento favorevole eccessivo, seppur di poco (0.2 di troppo).

Seconda posizione per il sudafricano Rushwahl Samaai con la misura di 7.96. Terzo si classifica il francese Jean Pierre Bertrand con 7,85, quarto Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) con 7,65, quinto Geovany Paz Soto (Nissolino Sport) con 7,65 (personale), sesto Mohamed Reda Chahboun (Libertas Livorno) con 7,63, settimo il francese Augustin Bey con 7,54, ottavo Luca Furlani (Atletica Biotekna) con 7,15.

La gara dei 400 ostacoli era attesa per il ritorno di Alessandro Sibilio. L’azzurro delle Fiamme Gialle fa un’ottima gara e si piazza secondo col tempo di 48″72, terzo miglior tempo in carriera. Vince il qatariota Abdrrahman Samba in 48″56, record della manifestazione.

Terza posizione per Bassemi Hemeida del Qatar in 49″98, quarto Gabriele Montefalcone (Sport Race) in 50″05, quinto il turco Yasmani Copello in 50″38, sesto Jose Reynaldo Bencosme De Leon (Avis Barletta) in 50″45.

Atletica leggera: il 12° Meeting internazionale Città di Savona

I 400 metri ostacoli femminili, tutti italiani, vedono primeggiare Alice Muraro (Atletica Vicentina) in 56″70, primato personale. Seconda posizione per Eleonora Marchiando (Carabinieri) in 56″87, terza Rebecca Sartori (Fiamme Oro) in 57″11, quarta Elisa Valensin (Atletica Bergamo) in 59″64 (personale), quinta Ilaria Verderio (Fiamme Gialle) in 1’01″05. Cade e si ritira Ludovica Cavo (Serravallese).

Altra gara tutta azzurra i 400 metri maschili. Buona prestazione di Esaose Fostine Desalu (Fiamme Gialle) che parte fortissimo e chiude primo in 46″15. Seconda posizione per Edoardo Scotti (Carabinieri) in 46″27, terzo Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) in 46″33, quarto Riccardo Meli (Fiamme Gialle) in 46″61, quinto Matteo Raimondi (Pro Sesto Cernusco) in 46″77, sesto Luca Sito (Pro Patria Milano) in 46″79.

Nei 400 metri femminili il successo è della britannica Laviai Nielsen in 51″60. Seconda la polacca Justyna Swiety Ersetic in 52″18, terza Alice Mangione (Esercito) in 52″25, quarta Anna Polinari (Carabinieri) in 52″38, quinta la dominicana Anabel Medina Ventura in 52″41, sesta Rebecca Borga (Fiamme Gialle) in 53″10.

I 100 metri paralimpici regalano, come lo scorso anno, una sfida tra le tre azzurre. Successo di Martina Caironi (Fiamme Gialle) col tempo di 14″25, seconda Monica Graziana Contraffatto (GSH Sempione) in 14″70, terza Ambra Sabatini (Fiamme Gialle) in 14″79. Quarta, col primato personale, la giapponese Kaede Maegawa in 16″09.

La chiusura dell’evento è riservata agli 800 metri femminili con la vittoria dell’ucraina Olha Lyakhova in 2’01″79. Seconda la polacca Adrianna Czapla in 2’01″90, terza l’etiope Ksanet Alem in 2’02″26. Quarta la danese Annamrie Nissen in 2’03″46, quinta Joyce Mattagliano (Esercito) in 2’04″40, sesta Serena Troiani (Pro Patria Milano) in 2’04″92, settima Elena Irbetti (Atletica Spezia Duferco) in 2’12″90. Ritirata Aurora Casagrande Montesi (Acsi Italia).

