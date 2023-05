Meeting Città di Savona, Marco Mura: “Alziamo ancora il livello con grandi campioni stranieri”

Savona. La Sala Consiliare di Palazzo Sisto è stata teatro della presentazione della dodicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona. Il consueto appuntamento che precede l’evento, quest’anno, si è tenuto nella prestigiosa sede del palazzo comunale anziché, com’era consuetudine, al centro sportivo Ottolia, a causa della pioggia. Una pioggia che, come tutti gli appassionati si augurano, secondo le previsioni dovrebbe risparmiare l’evento, che andrà in scena mercoledì 24 maggio a partire dalle ore 16.

La presentazione dell’atteso evento Challenger del World Athletics Tour, tenuta dal direttore organizzativo Marco Mura, si è svolta alla presenza del sindaco Marco Russo, dell’assessore Francesco Rossello, del prefetto di Savona Enrico Gullotti, del presidente regionale Fidal Carlo Rosiello, del delegato Coni Savona Roberto Pizzorno, del presidente della Fondazione De Mari Luciano Pasquale, del presidente Fidal Savona Marco Fregonese, dei consiglieri regionali liguri Angelo Vaccarezza e Roberto Arboscello, di Fulvia Postiglioni in rappresentanza della Questura di Savona, del consigliere provinciale Alessandro Bozzano, di Alessandro Berta direttore dell’Unione Industriali Savona, del comandante della Polizia stradale di Savona Giuseppe Rappa, del colonnello Salvatore Salvo comandante della Guardia di Finanza, dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.

Marco Russo, sindaco di Savona, ha dichiarato: “Ringrazio chi organizza questo meeting, perché ogni anno regala a tutti noi uno straordinario evento e perché porta avanti un progetto che deve essere un esempio per tutta la città, un progetto che ogni anno cresce e compie passi avanti, rendendo orgogliosa Savona. Un progetto che si sviluppa e migliora ogni anno, grazie all’esperienza. Inoltre questo evento non resta soltanto nel complesso sportivo ma coinvolge sempre di più la città, grazie ad iniziative collaterali che lo rendono un patrimonio per Savona, un modello che dobbiamo seguire. Perseguire l’eccellenza con una qualità sempre maggiore”.

“Questa è una manifestazione che cresce di anno in anno anche perché noi abbiamo un grande talento savonese, che è Marco Mura, uno dei più grandi organizzatori di eventi legati all’atletica – sono le parole di Francesco Rossello, assessore allo sviluppo economico e sport -. L’organizzazione del meeting è ambiziosa e umile al tempo stesso. Questo è il quarto meeting in Italia e con ambizione possiamo dire che questo ci va un po’ stretto; l’umiltà sta nel riconoscere le proprie forze, nel sapere quali sono i propri limiti e quindi muoversi all’interno di quelle possibilità. Questo è un evento che si sta radicando sempre più nel territorio: quest’anno replicheremo l’incontro al Priamar tra alcuni atleti e le scuole, per confrontarsi con loro e vedere lo sport sotto l’aspetto di sacrificio, passione e organizzazione”.

Carlo Rosiello, presidente regionale Fidal, afferma: “Vi porto i saluti del nostro presidente nazionale Stefano Mei, del Comitato regionale e di quello provinciale. Ringrazio gli organizzatori per la visibilità che ci permettono di acquisire a livello nazionale e internazionale. Marco Mura non si ferma mai ed ogni anno è capace di sorprenderci sempre di più. La nostra atletica è solida e sana, supportata sul territorio da grandi società che fanno un grande lavoro attraverso la formazione di giovani, che sono fondamentali. Mi auguri che a Savona si possa iniziare a pensare e a lavorare per un impianto dedicato solamente all’atletica”.

“Il campo nasce su una discarica – ricorda Marco Mura -. Rispetto allo scorso anno, siamo riusciti a renderlo ancora più ‘bomboniera’, valorizzandolo ancora di più. L’impianto è gestito dal Cus Genova, che aiuta l’Atletica Savona nell’organizzazione del meeting. Io sono arrivato nel 1993, facevo l’assistente di Giulio Ottolia, poi l’ho preso in eredità; in trent’anni ci sono stati ostacoli insormontabili, momenti in cui ho pensato alla resa, ma sono stati maggiori i momenti in cui ho pensato alla reazione. Non mi sono arreso e siamo qua a festeggiare una grande dodicesima edizione. Le manifestazioni sono iniziate in un campo nel quale si poteva solo lanciare, la pista era tutta coi fossi, un po’ asfaltata e un po’ in gomma. Abbiamo lanciato tantissimi campioni, a partire da Silvia Salis che è stata la prima a realizzare uno dei dieci record italiani che sono stati ottenuti qui”.

“La città di Savona ha già vinto – prosegue il direttore organizzativo -. Siamo partiti che eravamo ottocentesimi al mondo, siamo arrivati nella top 50 mondiale. Non ci dobbiamo fermare. Avevamo già il meglio dell’atletica italiana; l’unico modo per aumentare il livello tecnico era portare molti più stranieri qualificati. Siamo arrivati a raddoppiare il numero di medaglie olimpiche, mondiali e continentali rispetto allo scorso anno. Avremo in gara atleti che nella loro carriera hanno ottenuto un totale di 113 medaglie, delle quali 20 olimpiche e 24 mondiali. Per quanto riguarda gli italiani tesserati per i gruppi sportivi militari, ci saranno dieci atleti delle Fiamme Gialle, sette delle Fiamme Oro, sette dei Carabinieri, quattro delle Fiamme Azzurre, quattro dell’Esercito”.

“Lo svolgimento di questa edizione storica è permesso non solo da Atletica Savona e Cus Genova ma soprattutto da cinquanta volontari. Nel 2000 avevamo due persone ad aiutare. Ringrazio tutto lo staff e soprattutto Nico Casella, che si occupa di tutti i dettagli. Gli atleti, circa cento, arriveranno a Savona già da domani insieme a fisioterapisti, tecnici, accompagnatori, e vi rimarranno per quattro giorni”. Sul piano dei risultati, Mura conferma un altro dei punti di forza dell’impianto: “Per quanto riguarda la pista, come di consueto, siamo attrezzati: qualora tirasse il vento dal mare si potrà correre sull’altro rettilineo, così da avere sempre il vento a favore”.

Come richiesto dalla federazione internazionale, è già stata stabilita la data della prossima edizione: si svolgerà mercoledì 15 maggio 2024.