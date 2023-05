Meeting Città di Savona, grandi atleti in arrivo alla Fontanassa: mercoledì una dodicesima edizione di altissimo livello

Savona. Sarà una dodicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona in linea con il livello raggiunto dall’evento negli anni passati e che ha portato la manifestazione che si svolge alla Fontanassa a scalare le classifiche mondiali, fino a piazzarsi al 43° posto nella graduatoria dei meeting di World Athletics (27° in Europa). La macchina organizzativa ha lavorato a pieno ritmo per allestire un cast d’eccellenza nelle 15 specialità previste.

L’edizione numero dodici della più importante manifestazione di atletica leggera della Liguria, organizzata dall’Atletica Savona con la collaborazione del Cus Genova, in programma per mercoledì 24 maggio, è stata presentata questa mattina presso la Sala Consiliare di Palazzo Sisto dal direttore organizzativo Marco Mura. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore allo sport Francesco Rossello, il presidente di Fidal Liguria Carlo Rosiello, il presidente del Coni provinciale Roberto Pizzorno.

L’evento avrà l’onore non solo di far parte ancora del Continental Tour Challenger World Athletics e del Progetto Meeting Fidal, ma soprattutto di aprire la stagione internazionale dell’atletica in Italia con grandi gare, grandi partner e un trofeo abbinato ad ogni specialità.

Il ritrovo al centro polisportivo Giulio Ottolia è fissato per le ore 15. Nell’ordine, si disputeranno: triplo femminile (ore 16), batterie dei 100 femminili (16,30), batterie dei 100 maschili (16,40), getto del peso maschile (16,55), 200 maschili (17), 200 femminili (17,07), 110 ostacoli (17,20), salto in lungo maschile (17,25), 100 ostacoli (17,35), 100 femminili (17,45), 100 maschili (17,52), 100 paralimpici femminili (18), 400 ostacoli maschili (18,12), 400 ostacoli femminili (18,27), 400 maschili (18,35), 400 femminili (18,42), 800 femminili (18,50).

Il meeting della Fontanassa ricorderà un grande tecnico savonese, Giulio Ottolia: a lui sono dedicati i 100 metri maschili e femminili, specialità che da sempre regalano prestazioni d’eccellenza a Savona. Ad un altro grande allenatore, Elio Locatelli, già direttore tecnico azzurro scomparso nel 2019, sono dedicati due salti in estensione: il triplo femminile e il lungo maschile, che rientrerà nel programma del meeting. Nell’happening della Fontanassa andrà in scena anche l’11ª edizione del Trofeo Gin Siccardo, abbinato agli 800 metri femminili. Prima volta invece per il Trofeo Unione Industriale Savona che andrà a celebrare i migliori del peso maschile e dei 400 ostacoli femminili. “Esordisce” a Savona anche il Trofeo Esi, previsto per i 400 piani maschili e femminili. Alle gare dei 110 ostacoli, dei 200 maschili e femminili è abbinato il quinto Trofeo Fondazione De Mari. L’Università di Genova celebrerà infine il top dei 100 ostacoli femminili, dei 400 ostacoli maschili e dei 100 Paralimpici femminili con il Trofeo UniGe.

Per Filippo Tortu la pista della Fontanassa a Savona è sinonimo di “record”: vero, lo storico 9″99 che gli permise nel 2018 di superare il “mito” Mennea arrivò a Madrid, ma in Liguria il campione olimpico della 4×100 vanta ben quattro primati nazionali giovanili dei 100 metri pareggiati o migliorati. Il brianzolo, tre anni dopo l’ultima apparizione, tornerà ai blocchi di partenza del Meeting di Savona. Tortu nel frattempo è arrivato non solo al titolo Olimpico di Tokyo, in una giornata che rappresenta una pietra miliare dello sport italiano, ma anche al bronzo europeo dei 200 (Monaco 2022). A Savona affronterà la distanza che per prima gli ha consegnato una dimensione internazionale, quei 100 metri in cui è stato finalista mondiale (2019) ed europeo (2018) tra i “grandi” e oro europeo (2017) e argento iridato (2016) a livello Under 20. Quei 100 metri che lo hanno visto anche per ben tre volte vincitore del Meeting di Savona. Savona 2023 sarà per Tortu il primo 100 della stagione. A Savona ci sarà anche chi a Tokyo ebbe l’onore di aprire il quartetto azzurro: parliamo di Lorenzo Patta, primo frazionista pure domenica a Firenze. L’oristanese vinse i 100 metri alla Fontanassa nel 2021 con 10″13, tuttora primato personale e crono che lo lanciò nella stagione sin qui più bella.

Saranno cinque gli atleti con personali sotto i 10 secondi a schierarsi al via. Spicca Reece Prescod, bronzo mondiale lo scorso anno con la 4×100 del Regno Unito dopo aver conquistato l’argento europeo individuale sui 100 nel 2018: nelle ultime due stagioni è cresciuto sul piano cronometrico fino a 9″93 senza però cogliere mai l’attimo nelle finali più importanti (settimo sui 100 agli Europei 2022, sarebbe poi stato ottavo agli Euroindoor 2023 sui 60). Vicende sostanzialmente opposte al connazionale Jeremiah Azu, che, a fronte di un personale da 10″13 lo scorso anno (ottenne anche un 9″90 ventoso), dagli Europei di Monaco di Baviera è tornato con due medaglie, l’oro della 4×100 e il bronzo sui 100 vinti da Jacobs, dopo essere stato nel 2021 campione europeo Under 23 proprio della distanza più breve. Nessuno però in carriera è andato forte quanto il 25enne ghanese Benjamin Azamati, quarto ai Giochi del Commonwealth 2022 ma capace sempre l’anno passato di issarsi a 9″90 con vento entro i limiti e a 9″86 con una folata di troppo. Appena davanti ad Azamati agli ultimi Giochi del Commonwealth (bronzo) ha chiuso Yupun Abeykoon Mudiyansalage, sprinter primatista nazionale dello Sri Lanka con 9″96 realizzato proprio l’anno passato: di “stanza” in Italia agli ordini di Claudio Licciardello, Abeykoon ha già preso parte due volte al Meeting di Savona, chiudendo secondo nel 2021 e quarto nel 2022. Sotto i 10 secondi in carriera (9″93) è sceso anche il primatista della Costa d’Avorio Arthur Cissé, finalista mondiale indoor 2022 dei 60.

Per la seconda volta ci sarà ai blocchi di partenza Dina Asher-Smith: la britannica farà il suo esordio nei 200 metri in stagione. Facile spiegare perché la sua prova sul mezzo giro di pista a Savona raccolga l’attenzione degli appassionati di atletica di tutto il mondo: sui 200 Asher-Smith vanta il titolo mondiale vinto in Qatar nel 2019, ma anche, sempre in ambito iridato, un bronzo (lo scorso anno a Eugene), un quarto posto (2017) e una quinta piazza (2015), oltre al quinto posto nella finale olimpica di Rio 2016. Argento 2019 e quarta nel 2022 sui 100 metri sempre ai Mondiali, Dina vanta medaglie pesanti anche con la 4×100 del Regno Unito: due argenti e un bronzo ai Mondiali e un terzo posto ai Giochi a Tokyo, oltre a quattro titoli di campionessa europea (due nei 200, uno nei 100 e uno nella 4×100). Suoi tutti i primati britannici dello sprint: 10″83 sui 100, 21″88 sui 200 e un 7″03 sui 60 indoor realizzato quest’inverno.

Debutto in terra italiana di Zane Weir con l’oro europeo del peso al collo. Il campione continentale indoor a Istanbul ha scelto proprio Savona come prima competizione in Italia dopo aver conquistato la medaglia più prestigiosa della carriera, diventando tra l’altro (con il primato nazionale in sala a 22,06) il secondo azzurro della storia dopo Alessandro Andrei a superare 22 metri. Tre anni fa Weir chiuse dietro a Leonardo Fabbri: il lanciatore toscano, arrivato quest’inverno a 21,60 indoor, raccoglie anche questa volta con grande piacere la sfida della Fontanassa. Fabbri detiene il primato del meeting con il 21,15 del 2020.

Il peso non sarà solo il binomio Weir-Fabbri: in pedana cinque atleti che in carriera hanno superato la barriera dei 21 metri, con l’ucraino Roman Kokoshko, bronzo europeo indoor a Istanbul con il record nazionale di 21,84 e vincitore della Coppa Europa invernale di lanci pochi giorni dopo; terzo in Coppa Europa e sesto agli Europei in sala ha chiuso Marcus Thomsen, norvegese da 21,03 con l’oro europeo Under 20 nel 2017 in bacheca; Scott Lincoln, britannico bronzo agli ultimi Giochi del Commonwealth, ha un personale da 21,28. Da seguire anche altri due italiani con personali oltre i 20 metri: Sebastiano Bianchetti, 20,41 nel 2022, e Riccardo Ferrara, 20,11 lanciato pochi giorni fa in Grecia.

Una gara attesa da 659 giorni. Tanti ne intercorrono dall’ultima apparizione di Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli, nella finale olimpica di Tokyo chiusa all’ottavo posto, al prossimo Meeting internazionale Città di Savona. Per l’ostacolista azzurro rappresenterà il ritorno nella specialità che l’ha visto sfiorare con il 47″93 corso nella semifinale olimpica il record italiano di Fabrizio Mori: l’atleta delle Fiamme Gialle avrebbe poi vissuto un 2022 tormentato dagli infortuni nonostante un 45″08 sui 400 piani nell’unica vera gara portata a termine. Una supersfida che opporrà il partenopeo ad Abderrahman Samba, l’atleta del Qatar bronzo ai Mondiali di Doha 2019 e quinto nella finale olimpica di Tokyo pur con un formidabile 47″12. Anch’egli reduce da un 2022 senza gare, con il personale da 46″98 realizzato nel 2018, Samba staziona al quinto posto delle graduatorie mondiali all time. Sul podio dei Giochi Olimpici è salito invece Yasmani Copello, nato a Cuba e ora battente bandiera turca: accreditato di un personale da 47″81 realizzato sempre nella finale olimpica di Tokyo, lo scorso anno fu terzo agli Europei di Monaco e rappresenta un potenziale candidato ad inserirsi nella sfida tra Samba e Sibilio. In un cast di primissimo profilo non può essere dimenticato il primatista del meeting: Mario Lambrughi, campione italiano Assoluto in carica e vincitore dell’edizione 2022 in 49″03, abituato a esaltarsi alla Fontanassa. Ritroverà José Reynaldo Bencosme de Leon, rivelatosi giovanissimo (bronzo iridato Under 18 nel 2009) e approdato per la prima volta sotto i 49 secondi (48″91) nel 2022. A completare il campo partenti un 23enne sudafricano di prospettiva: Sokwakhana Zazini, 48″73 di personale, campione del mondo Under 18 e Under 20 e campione continentale d’Africa in carica.

La prova dei 400 ostacoli a Savona sarà declinata anche al femminile: il faro sulla distanza è Line Kloster, atleta norvegese scesa nel 2022 al record nazionale a 53″91 e pluricampionessa nazionale con dieci titoli vinti in addirittura cinque specialità diverse. Kloster può essere un punto di riferimento importante per tre azzurre della distanza annunciate a Savona: Rebecca Sartori, Linda Olivieri ed Eleonora Marchiando. Olivieri, semifinalista olimpica a Tokyo e mondiale a Eugene, ha un personale da 55″54 realizzato nel 2021 e l’argento europeo Under 23 2019 in bacheca. Nella finale continentale Under 23 di quattro anni fa fu invece quarta Sartori, lo scorso anno approdata anch’ella alla semifinale iridata in Oregon ma soprattutto a un primato personale da 55″40. La donna più in vista negli ultimi mesi nel terzetto italiano è però Marchiando, colei che lo scorso 5 marzo a Istanbul portò al traguardo il testimone in seconda posizione agli Europei indoor per un insperato quanto luccicante argento continentale: la valdostana è donna da 55″16 di personale, in grado di muoversi alla grande da outsider, come accaduto in occasione dei due titoli tricolori.

Lorenzo Simonelli, 20 anni, è con pochi timori di smentita la più fulgida promessa azzurra delle barriere alte: l’atleta del Centro Sportivo Esercito, quarto all’ultimo Europeo indoor sui 60 ostacoli, sarà uno dei giovani più attesi. Simonelli sarà protagonista, nell’evento inserito nel circuito Challenger del World Athletics Tour, di una gara di 110 metri ostacoli decisamente ricca di spunti, nella quale provare a farsi largo, cercando di ritoccare il 13″59 dell’attuale primato personale. Se sulla barriera da 106 centimetri il ragazzo di padre italiano e madre tanzaniana è esploso nell’ultima stagione al coperto sulla distanza più breve non solo sfiorando il podio europeo (ceduto per questione di millesimi) ma anche conquistando il primo titolo italiano assoluto della carriera, da junior all’aperto era già stato bronzo europeo sulla barriera da un metro nel 2021 giungendo poi quarto con la staffetta 4×100 ai Mondiali under 20 nello stesso anno. L’atleta allenato da Giorgio Frinolli troverà un cast straniero di prim’ordine, guidato da due ostacolisti dell’emisfero australe: il sudafricano Antonio Alkana, primatista del continente africano con il 13″11 corso nel 2017; il brasiliano Gabriel Constantino che ha corso in 13″18 nel 2019 e in 13″23 lo scorso anno, inserendo nella propria bacheca due ori “pesanti” all’Universiade e ai Campionati Sudamericani sempre nel 2019. Ai blocchi a Savona ci sarà anche l’altro azzurro Hassane Fofana, ormai un habitué delle barriere alte azzurre che al meeting della Fontanassa ha collezionato addirittura sette podi.

I 100 ostacoli saranno una gara di respiro europeo. Ai campionati continentali di Monaco di Baviera 2022 infatti l’argento andò a Luca Kozak, che in quell’occasione stampò il primato nazionale a 12″69: l’ungherese tornerà ancora una volta a Savona, meeting già disputato nel 2021 e nel 2022. Nella sua bacheca anche un argento europeo under 20 (2015), un bronzo europeo under 23 (2017) e un bronzo all’Universiade (2017). Dalla finale europea 2022 alla Fontanassa: è anche quanto accadrà anche all’irlandese Sarah Lavin, un personale da 12″79 quinta in Germania, e alla primatista nazionale danese Mette Graversgaard, sesta nella rassegna continentale con un record da 12″84. Le sfidanti italiane saranno le triestine Elisa Maria Di Lazzaro e Nicla Mosetti. Al Meeting di Savona ha ottimi ricordi soprattutto Di Lazzaro, che alla Fontanassa iniziò la propria ascesa stampando il record italiano Juniores nell’edizione 2017 e centrò nel 2021 il personale con 12″90.

Uno dei piatti forti sarà il salto triplo femminile che avrà al via una medaglia azzurra agli Europei indoor: si tratta di Dariya Derkach, seconda nel triplo in Turchia centrando quell’acuto internazionale che da tempo inseguiva. Dariya, allenata da Alessandro Nocera, nel triplo vanta un personale di 14,47 all’aperto e 14,26 indoor e alla Fontanassa troverà un cast di altissimo livello: in pedana saranno infatti ben cinque le ragazze con più di 14 metri di primato personale. Favorita sarà la caraibica Thea LaFond, saltatrice di Dominica, primatista del Meeting: donna da 14,60 outdoor e 14,62 indoor, nel 2022 quarta ai Mondiali indoor e quinta ai Mondiali all’aperto, lo scorso anno a Savona vinse con 14,53, misura all’epoca anche miglior prestazione mondiale stagionale.

Per Derkach il meeting della Fontanassa sarà anche una sorta di “remake” della finale europea al coperto dello scorso 4 marzo: saranno presenti in pedana infatti la turca campionessa europea indoor Tugba Danışmaz, l’altra azzurra Ottavia Cestonaro e la lituana Dovile Kilty. Danışmaz, che vanta anche un oro continentale Under 23 nel 2021, ha realizzato l’exploit proprio all’Europeo in sala con il record nazionale a 14,31. Cestonaro è invece la storica rivale in chiave tricolore di Derkach: oro europeo Under 20 a 18 anni nel 2013, è poi approdata fino a 14,22 nel 2022. Kilty, nata Dzindzaletaitė e sposata con lo sprinter britannico già iridato indoor Richard, ha un personale da 14,28 e un oro europeo Under 23 nel palmarès.

Bagliori dorati per i 400 metri piani. Il giro di pista si potrà fregiare di due atleti che ai Giochi di Tokyo si sono messi al collo una medaglia d’oro in staffetta. Fausto Desalu, 29 anni, è un velocista che il grande pubblico ha imparato a conoscere dopo la fenomenale terza frazione nella 4×100 azzurra vittoriosa in Giappone: duecentista di rango tanto da essere, con 20″13, il terzo italiano più veloce della storia sulla distanza. Ha scelto in questa primissima parte di 2023 di dedicarsi anche ai 400. Nella prima uscita a Firenze, lo scorso 7 maggio, l’azzurro ha corso in 46″17, demolendo un personale che risaliva a sette anni prima: alla Fontanassa proverà ad abbattere il muro dei 46 secondi, opposto ad avversari che sotto la soglia sono già abbondantemente scesi. A Savona infatti correranno due componenti della staffetta azzurra 4×400 finalista olimpica e primatista nazionale. Tre anni fa in terza posizione chiuse Edoardo Scotti, un altro perno della staffetta del miglio azzurra: detentore dei limiti italiani Under 23 (45″21, attualmente primato personale) e Under 20 (45″84), anche il lodigiano trapiantato in Emilia (campione italiano Assoluto outdoor nelle ultime tre stagioni) ha scelto di esordire all’aperto a Savona. Sarà un 400 maschile tutto italiano: sarà ai blocchi anche il nome nuovo Riccardo Meli, campione italiano Assoluto indoor sceso a 46″38 al coperto e desideroso di migliorare il 46″78 del Pb all’aperto, senza dimenticare il finalista mondiale della 4×400 mista Brayan Lopez (45″81 di personale) e la medaglia d’oro dei Campionati Mediterranei Under 23 2022 Matteo Raimondi (un primato da 46″35).

A proposito di 4×400 mista, il cast dei 400 femminili fa perno proprio su una campionessa olimpica della specialità introdotta a Tokyo 2021: è la polacca Justyna Swiety-Ersetic, regina in Giappone della staffetta che prevede due donne e due uomini tra i quattro frazionisti. Il suo curriculum però non si limita al quell’acuto: detentrice di un personale da 50″41, sempre a Tokyo Swiety fu argento nella 4×400 femminile con la sua Polonia, centrando ai Mondiali sempre nella 4×400 femminile il bronzo di Londra 2017 e l’argento di Doha 2019, nell’edizione che la vide pure finalista in gara individuale; il suo “giorno dei giorni” è però forse l’11 agosto 2018, quando nel breve volgere di una serata si laureò campionessa europea dei 400 individuali e poi della 4×400 donne con una straordinaria quarta frazione. Avversaria numero uno sarà la britannica Laviai Nielsen, 50.83 di personale, quinta ai Giochi di Tokyo e argento e bronzo ai Mondiali tra 2017 e 2022 sempre con la 4×400 femminile della Gran Bretagna. A proposito di Tokyo, sullo stesso podio di Swiety salì, al secondo posto, Anabel Medina Ventura, 51″74 di personale, argento nella 4×400 mista con la Repubblica Dominicana dopo aver corso la terza frazione proprio come la polacca.

Savona avrà al via sui 400 piani due azzurre vicecampionesse europee indoor della 4×400 a Istanbul lo scorso 5 marzo: Alice Mangione, siciliana schierata in prima frazione in Turchia, vanta un personale da 51″47, due settimi posti iridati in staffetta (4×400 donne e 4×400 mista) a Eugene 2022 e tre titoli italiani Assoluti; Anna Polinari, veneta autrice di una straordinaria terza frazione all’Euroindoor, ha un personale da 52″33 e nel 2022 corse con Mangione la finale della 4×400 femminile ai Mondiali.

Alla Fontanassa torneranno le ragazze che hanno emozionato l’Italia a inizio settembre 2021 dominando ai Giochi Paralimpici in Giappone i 100 metri T63, categoria riservata agli atleti con amputazione transfemorale su un solo arto inferiore: Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto. Tre storie significative da raccontare, tre ragazze di età differenti (21 anni per Sabatini, 33 per Caironi, 42 per Contrafatto), tre percorsi diversi che si sono intersecati nella finale a cinque cerchi di Tokyo, quando Sabatini fu oro, Caironi argento e Contrafatto bronzo. Il Meeting di Savona ha sovente ospitato le stelle azzurre del movimento paralimpico. Tra queste Martina Caironi, bergamasca, ha sempre trovato alla Fontanassa l’occasione giusta per grandi risultati: nel 2021 sfiorò il record del mondo T63 nel salto in lungo, lo scorso anno, nella prima edizione dei 100 dedicati alle ragazze del settore paralimpico, si prese la rivincita della finale di Tokyo battendo Sabatini di due soli centesimi con tempi di grande rilievo tecnico, rispettivamente 14″49 e 14″51; Contrafatto invece fu terza in 14″88.