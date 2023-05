Mediatori immobiliari, aperte le iscrizioni all’esame di idoneità

Savona. C’è tempo fino al 9 giugno per presentare le domande di iscrizione alla prima sessione dell’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione – settore immobiliare – che si terrà in presenza nella sede di Savona della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Alla sessione d’esame possono partecipare i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti o con comprovato domicilio professionale nelle province di Imperia, La Spezia e Savona. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea sono ammessi a condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciata dalla competente Autorità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana. Inoltre occorre che i candidati abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale.

Per scaricare la modulistica e conoscere le modalità di presentazione delle domande è possibile consultare il sito Internet della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Il calendario delle prove scritte sarà successivamente pubblicato sul sito Internet camerale.

La Camera di Commercio rende inoltre noto che nell’autunno 2023 verrà organizzata un’ulteriore sessione con svolgimento delle prove nella sede della Spezia. Per iscriversi a questa seconda sessione occorrerà però attendere il relativo nuovo avviso di apertura dei termini. In caso di mancato superamento dell’esame, la domanda non potrà essere ripresentata prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di notificazione dell’esito dell’esame precedente.

Per ulteriori informazioni scrivere a: albiruoli.sv@rivlig.camcom.it