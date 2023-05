‘Mare global forum’, Toti: “In Liguria la Blue economy ai massimi livelli di quantità e qualità”

Liguria. “Il ‘Mare Global Forum’ è un evento che conferma la centralità di Genova e della Liguria nel mondo dello shipping e della blue economy. Del resto, il 35% dei container di questo Paese transitano dai nostri porti, così come il 20% dei passeggeri, senza contare le grandi autostrade del mare, le aziende della cantieristica e del refitting, i grandi yacht e il settore del diportismo con il suo indotto turistico, che in Liguria sono ai massimi livelli per quantità e qualità”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto questa mattina a Palazzo Tursi per il convegno ‘Mare Global Forum’.

“In questo convegno ricordiamo Giuseppe Bono, una personalità che ha fatto molto per Fincantieri, una delle aziende leader a livello mondiale per la costruzione di navi da crociera e per la difesa – conclude il presidente – ma veniamo anche a confermare la grande attenzione che i principali operatori dello shipping hanno per il nostro territorio”.